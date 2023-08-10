Hailey Bieber, çilek kız makyajı görünümü paylaştı

Hailey Bieber görünüşe göre "latte" güzellik trendini meyve esintili makyaj trendiyle değiştirdi.

Bieber, "çilek makyajı" ya da çilek çekirdeğine benzeyen bir meyve tonu ve sahte çillerle parlayan bir cilt elde etmek için kullandığı yöntemini bir TikTok videosu yayınladı. Video Salı günü itibariyle 7,8 milyondan fazla kez izlendi. Video, Bieber'ın rutini cilt bakım ürünleriyle başlıyor.

Bieber iki ürünü de cildine masaj yaparak uyguladıktan sonra kaşlarını fırçalıyor ve elmacık kemiklerinin üst kısmına ve alnına Tom Ford krem bronzlaştırıcı sürüyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)'in paylaştığı bir gönderi

Model buradan sonra hafif bir kapatıcı uyguluyor, Rhode'un yakında piyasaya süreceği anlaşılan iki krem allığı yanaklarında karıştırıyor ve üzerine şeftali tonlarında bir aydınlatıcı ekliyor. Bieber daha sonra göz kapaklarına uyguladığı bronzlaştırıcıya geri dönüyor; burnunda ve yanaklarında küçük noktalar oluşturmak için bir çil kalemi kullanıyor. Son olarak, gözlerinde ince, keskin kanatlar oluşturmak için likit bir liner, kirpik kıvırıcı, maskara ve dudak kalemi kullanıyor ve yanaklarında kullandığı allığı dudaklarına ve 16$'lık Peptide Lip Treatment'ı eklemeden önce dudaklarına sürüyor.

Rutinini paylaştığından beri "çilekli makyaj" ile ilgili videolar 3,6 milyar TikTok görüntülemesine ulaştı.