Bazı tarzlar zamana meydan okuyor, kim yapsa güzel duruyor. Bazıları öncü, güzel durması için kriterleri var. Makyaj tarzınızı seçerken kişiliğinizi de göz önünde bulundurun, size en uygun olanıyla fark yaratın.

Yazı: Gülru İncu

SEKSİ, GÜZEL VE ALIMLI

Pin-up makyaj, genel anlamda İkinci Dünya Savaşı sonrasında ve 50’li yıllarda dönemin Hollywood yıldızlarının, güzelliği ya da seksiliğiyle öne çıkan kapak ve poster kızlarının makyaj tarzı olarak tanımlanabilir. Bunun için pin-up kızı kavramını anlamak lazım. Pin-up aynı zamanda bu tarz fotoğrafların boya ile çizilmiş resimlerine de deniyor. Bu resimler, kartpostallar veya posterler duvara raptiyeyle tutturulduğu için İngilizce pin-up (iğneleme, raptiyeleme) adını alıyor. Pin-up makyaj günümüzde de çok popüler. Bunun en temel nedeni de ‘kadın gibi kadın’ imajını desteklemesi, klasik anlamda seksi, güzel ve alımlı kadını öne çıkarması. Bu tarzın stil kodları arasında porselen gibi pürüzsüz bir ten, kırmızıyla ya da parlak pembeyle öne çıkan dudaklar, biçimli kaşlar, uzun, gür ve kıvrık kirpikler var, biraz femme fatale bir görüntüye sahip olmalısınız yani. Gözleri öne çıkarmak için takma kirpiklerden, parıltılı farlardan ve eyeliner’lardan yararlanın ve ruj sürmeden önce kalemle dudak hatlarınızı belirginleştirmeyi unutmayın!



DOĞAL VE ÖZGÜR

Güneşte bronzlaşmış bir cilt, seksapelini doğallık ve özgür bir ruhtan alan güzellik... Pop kültürünü, mevcut düzeni, kimyasal silahları ve militarizmi sorgulayan bir alt-kültür olarak 60’lı yılların sonları ile 70’lerin başına damgasını vuran hippiler ya da yakın bir anlamla çiçek çocuklar, dönemin güzellik ve moda anlayışında da kendine yer buldu. Güzelliğinin ve çekiciliğinin farkında olan, cinsel devrimini yaşamış kadınların zamanıydı 70’ler. Güzellik anlayışı da sıcak ve davetkardı. O yılları çağrıştıran bir makyaj için öncelikle abartıdan uzak durun. Bronzlaştırıcı pudrayı alnınıza ve burnunuzun üzerine sürün. Mutlaka eyeliner ve maskaraü kullanın. Yüzünüze sıcaklık vermek için şeftali rengi bir allık kullanın. Doğal görünümü pembe ya da şeftali rengi rujlarla tamamlayın.



GÖZLER ÖN PLANDA

Doğal ve kusursuz bir ten çoğu tarzda olduğu gibi bohem makyajda da ön planda. Kusursuz bir ten yaratmak için cilt tonunda bir fondötenle makyaja başlayın. Elmacık kemiklerini ortaya çıkarmak için aydınlatıcı sürün. Bohem makyajın olmazsa olmazı dumanlı ya da diğer deyişle buğulu göz makyajı. En sevilen renkleri de toprak, bej ve gri tonları. Açık tonları tercih ediyorsanız parlak bejle kombinlenen bronz tonlar yaz için ideal. Dramatik etkiyi vurgulamak için siyah eyeliner ve maskara kullanın, çünkü eyeliner ve maskara ile belirginleştirilmiş gözler her zaman kadınsı ve çekici bir imajın en önemli ipuçları. Son olarak göz makyajını öne çıkarmak için pastel tonda bir rujla makyajınızı tamamlayın.



KESİNLİKLE SIRA DIŞI

Fütüristik makyaj ilerici, modern ve kesinlikle çılgın bir tarz. Klasik makyajı güzel ama fazlasıyla sıradan buluyorsanız fütüristik makyajı deneyin. Adını Japon çizgi romanları yani mangalardan alan göz makyajı, son yıllarda defilelerde sıkça kullanılıyor. Stil kodları elbette ok gibi kıvrılmış kirpiklerle ortaya çıkan iri gözler ile başta parlak gri ve altın rengi olmak üzere tüm metalik tonlar. Prada defilesinde kullanılan altın dudaklar hala konuşuluyor. Altın renginin yanı sıra saks mavisi dudaklar da bu yaz hayli öne çıkacak gibi görünüyor. Yine Paris Moda Haftası’nda Chanel defilesinde podyuma çıkan Gigi Hadid’in çift eyeliner uygulanmış gözleri de hala aklımızda.



ROCK ME BABY

Fütüristik makyaj ilerici, modern ve kesinlikle çılgın bir tarz. Klasik makyajı güzel ama fazlasıyla sıradan buluyorsanız fütüristik makyajı deneyin. Adını Japon çizgi romanları yani mangalardan alan göz makyajı, son yıllarda defilelerde sıkça kullanılıyor. Stil kodları elbette 70’li yılların başında İngiltere’de doğan ve Birleşik Krallık’ta hızla yayılan bir müzik türüydü glam rock, ki sonraları punk rock’ın doğuşuna da öncülük edecekti. Diğer adıyla glitter rock, adından da anlaşılacağı gibi parlak görüntüleri, metalik kıyafetleri ve o güne dek görülmemiş farklılıkta bir makyajı öne çıkardı. David Bowie ve Roxie Music ve ABD’de de Lou Reed bu türün duayenleriydi. Glam-rock görüntüsü istiyorsanız tek tercihiniz koyu kahve ve siyah tonlar ya da metalik farlar olmalı. Dudaklar da bu rock imajını destekleyecek şekilde siyaha yakın bordo ya da kırmızının en koyu tonları olabilir. Ten rengi sanki hiç güneş görmemiş gibi olabildiğince beyaz. Tabii siyah göz kalemi, eyeliner ya da bolca sürülmüş maskara olmadan olmaz.

