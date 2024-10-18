Nars’ın 30. yılı Explicit Lipstick ile kutlandı

Nars, 30’uncu yılını kutlamak için Fransız Sarayı’nda özel bir davet gerçekleştirdi. 30’uncu yaş kutlaması tüm dünyada eş zamanlı olarak yapıldı ve davet siyah ve kırmızı temasına sahipti. Güzellik ve basın dünyasından isimlerin katıldığı davette Explicit Lipstick serisi tanıtıldı.

Explicit Lipstick serisi, kremsi yapıya sahip. Dudak kıvrımları ve kenarlarında uygulama yapmak için rujun incelen bir ucu ve kenarlı yüzeylere sahip formu var. Seride 28 renk tonu yer alıyor ve içeriğinde de hyalüronik asit yer var.