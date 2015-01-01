Buğday özü yağı, pantenol ve bisabolol gibi maddeler içeren Gehwol Med Tırnak Koruyucu Kalem, tırnak ve cilde eksiksiz bakım uyguluyor.





Yüzlerce yıl önce sadece parmakları koruma görevi bulunan tırnaklar, bugün bakımlı ve güzel olmanın en önemli unsurlarından biri durumunda. Dolayısıyla güzelliğinizi muhteşem görünen tırnaklarla tamamlamak istiyorsanız, onların bakımını ihmal etmemelisiniz. Tırnaklarınızın sağlığını tehdit edecek tüm etkenlere karşı mücadele vermelisiniz. Yıllardır her türlü ayak rahatsızlığının çözümüne yardımcı olan İsveç Ayak Sağlığı tarafından Almanya’dan ithal edilen Gehwol Med Tırnak Koruyucu Kalem ile şimdi hayallerinizdeki tırnaklara sahip olabileceksiniz.Buğday özü yağı, pantenol ve bisabolol gibi değerli maddeler içeren Gehwol Med Tırnak Koruyucu Kalem, tırnak ve cilde eksiksiz bakım uyguluyor. Nazik ve kırılgan tırnakları sağlamlaştırmaya, elastikiyetlerini artırmaya ve çok daha güzel görünmelerini sağlamaya yardımcı oluyor. Ürün, içeriğindeki doğal jojoba yağı ve E vitamini ile hücre yenilenmesini sağlayarak, tırnaklarda gerçekleşen sararmaların önüne geçiyor ve mantar oluşumunun önlenmesine destek oluyor. Elastikiyet isteyen kurumuş tırnakları esnekleştirerek doğal ve sağlıklı bir görünüme, ipeksi bir ışıltıya kavuşturuyor. El ve ayak tırnaklarınızda kolaylıkla kullanabileceğiniz ürün, her cebe sığabilecek kadar da pratik. Düzenli olarak günde bir veya iki defa uygulayıp; tırnak kökünde ve tırnak üzerinde hafif bir kalıntı hissedene kadar birkaç dakika masaj yaptığınızda deri ve tırnaklarda kısa zamanda doğal ve sağlıklı görünüm açığa çıkıyor.Gehwol Med Tırnak Koruyucu Kalem, tüm seçkin eczanelerde...