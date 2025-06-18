Fotoğraftaki ünlüyü tanıdınız mı? 'Eşref Rüya'nın ağır ablasından paylaşım
Ünlüler sosyal medyayı kullanarak nostaljik paylaşımlarla gündeme geliyorlar. Son olarak bir ünlü isim, ilkokul günlerine ait bir fotoğrafını paylaşarak büyük ilgi çekti. Paylaşımına eklediği "Sonra değiştin diyorlar" notuyla da samimi bir gönderme yaptı.
Aybüke Sengir
Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından sık sık geçmişe dönük fotoğraflar paylaşarak takipçilerini nostaljik anılara ortak ediyor.
Bu kez zaman tünelinde yolculuk yapan isim, "Eşref Rüya" dizisindeki "ağır abla" rolüyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu oldu. Benderlioğlu'nun bu paylaşımı, hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı.
"SONRA DEĞİŞTİN DİYORLAR"
Benderlioğlu, gönderisine şu notu düştü:
Sonra değiştin diyorlar... Aynada konuşurken suratlarının aldığı ifadeyi görmeden.