Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan kimdir? Hakan Candan ne iş yapıyor?

Cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'a "Anoreksiya Nervoza" teşhisi kondu. Daha sonra 29 kiloya düşen sosyal medya fenomeni hastaneye kaldırıldı. İlgisizlikle suçlanan baba Hakan Candan’ın üzüntüden kalp krizi geçirdi. Konu hakkında bilgi almak isteyenler ise Hakan Candan kimdir, kaç yaşında? Nihal Candan'ın babası Hakan Candan ne iş yapıyor? araştırıyor.

HAKAN CANDAN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Hakan Candan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda kentleşme ve kamu yönetimi alanlarında dersler vermektedir .

Prof. Dr. Hakan Candan, aslen Karamanlıdır ve akademik kariyerine Selçuk Üniversitesi'nde başlamış, burada yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Kendisinin "İş Dünyası ve Bürokrasi İlişkileri Bağlamında Girişimcilerin Türk Kamu Bürokrasisi Algısına Yönelik Bir Araştırma" başlıklı bir doktora tezi bulunmaktadır .

Ailesiyle birlikte Karaman'da yaşayan Hakan Candan, aynı zamanda yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapmaktadır. Üç kız çocuğu babası olan Hakan Candan’ın eşi de akademisyendir.