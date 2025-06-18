İlhan Şeşen'in ailesinden duygusal paylaşım: Sensiz ilk doğum günün

Kısa süre önce hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen, doğum gününde ailesi tarafından duygusal bir mesajla anıldı. 18 Haziran doğumlu olan Şeşen için yapılan paylaşım, hayranlarını da duygulandırdı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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İlhan Şeşen'in ailesinden duygusal paylaşım: Sensiz ilk doğum günün - Resim : 1

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan usta sanatçı İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düşerek 76 yaşında hayatını kaybetti.  

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İlhan Şeşen'in ailesinden duygusal paylaşım: Sensiz ilk doğum günün - Resim : 2

Şeşen, 27 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.  

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İlhan Şeşen'in ailesinden duygusal paylaşım: Sensiz ilk doğum günün - Resim : 3

Sanatçının 18 Haziran olan doğum gününde, ailesi tarafından duygusal bir anma mesajı paylaşıldı.  

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İlhan Şeşen'in ailesinden duygusal paylaşım: Sensiz ilk doğum günün - Resim : 4

Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Babamız, canımız, kahramanımız... Sensiz ilk doğum günün" ifadelerine yer verildi.