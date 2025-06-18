İlhan Şeşen'in ailesinden duygusal paylaşım: Sensiz ilk doğum günün

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan usta sanatçı İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düşerek 76 yaşında hayatını kaybetti.