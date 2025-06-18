İlhan Şeşen'in ailesinden duygusal paylaşım: Sensiz ilk doğum günün
Kısa süre önce hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen, doğum gününde ailesi tarafından duygusal bir mesajla anıldı. 18 Haziran doğumlu olan Şeşen için yapılan paylaşım, hayranlarını da duygulandırdı.
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"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan usta sanatçı İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düşerek 76 yaşında hayatını kaybetti.
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Şeşen, 27 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.
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Sanatçının 18 Haziran olan doğum gününde, ailesi tarafından duygusal bir anma mesajı paylaşıldı.
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Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Babamız, canımız, kahramanımız... Sensiz ilk doğum günün" ifadelerine yer verildi.