Evde nude ruj yapmak mümkün. Kendi nude rujunuzu evinizdeki ürünlerle istediğiniz tonlarda elde edebilir, pek çok farklı renk tonuna ulaşabilirsiniz.

Son yıllarda hızla yükselen doğal makyaj trendinin olmazsa olmazlarından birisi de nude ruj kullanımı. Dumanlı göz makyajını öne çıkartmak ya da günlük hayatınızda “yokmuş gibi makyaj” görüntüsü yaratmak istiyor ancak elinizdeki rujlardan başka bir ürüne para harcamak istemiyorsanız kendi nude rujunuzu kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz.



Evde Nude Ruj Yapımı Nasıl Olur?

Birden fazla renk alt tonuna sahip nude ruj vardır. Şeftali, pembe, kahve tonlarında pek çok nude ruj yapımı mümkün. Burada önemli olan kendinize yakışan alt tonu belirleyebilmektir. İki farklı yolla nude etkisi yaratan ruj elde edilebilir. Evde kendinize yakıştırdığınız bir rujunuzu daha açık bir ruj tonuyla birlikte sürerek doğal nude renkler elde edebilirsiniz. Eğer rujunuz saten bitişliyse ve mat bir görünüm elde etmek istiyorsanız üzerinden herhangi bir pudrayla geçmeniz yeterli olacaktır. İstediğiniz parlak bir görünüm ise gloss bir ürünle rujunuzun üzerinden geçerek istediğiniz görüntüyü elde edebilirsiniz. Diğer bir yöntem ise rujunuzu fondöten ile karıştırmak. Bir miktar rujunuzdan bir miktar da fondöteninizden alıp karıştırarak rujunuzu oluşturabilirsiniz. Eğer daha açık tonlarda nude ruj kullanmak isterseniz fondöteninizin miktarını arttırabilirsiniz.



Nude ruj nasıl kullanılır?

Günlük makyajlarınızda şeftali ya da pembe alt tonlu allıklarla yanaklarınızı belirginleştirerek kullanacağınız nude rujlar da size çok cool bir görüntü katacaktır. Nude rujlar ışıltılı makyajların da vazgeçilmezidir. Eğer kuru ya da normal bir cildiniz varsa ışıltı ve nemlendirme özelliği olan bir baz sürerek cildinizi makyaja hazırlayabilirsiniz. Cildinizin bazı emdiğine emin olduktan sonra ıslak bitişli bir fondöten kullanmalısınız. Işıltılı makyajın en önemli kuralı krem ürünlerle ten makyajınızı tamamlamaktır. Bu nedenle krem allık ve krem farlardan yardım almalısınız. Elmacık kemiklerinizin üzerine, şakaklarınıza, burun ucunuza, göz pınarlarınıza ve biraz da çene kısmınıza süreceğiniz highlighter ile ten makyajınızı tamamladıktan sonra nude tonlarda bir gloss ile şahane sonuçlar ortaya çıkartabilirsiniz.



Nude ruj nerelerde kullanılmalı?

Nude rujlar, yüzünüzde belirli bir bölgeye dikkat çekmek ya da yüzünüzde makyaj yokmuş hissi yaratmak için kullanabileceğiniz en trend makyaj malzemelerinden biridir. Gece dışarı çıkarken yapacağınız yoğun bir göz makyajını nude bir ruj ile tamamlayarak tüm dikkati üzerinize çekebilirsiniz.



Ten rengine göre nude ruj nasıl seçilir?

Nude ruj makyajı ten renginize göre yapılırsa mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. Eğer beyaz tenliyseniz pembe ve şeftali alt tonlu ürünleri tercih etmelisiniz. Dumanlı bir göz makyajı ya da keskin bir eyeliner ile yapacağınız iddialı makyajlarınızda nude rujunuzu sürerek dikkati gözlerinize yoğunlaştırabilirsiniz. Tabi böyle makyajlarda allık seçiminizi de doğal renklerden yana kullanmayı unutmayın. Eğer göz makyajınızı hafif tutmak istiyorsanız allık yoğunluğunu arttırıp dikkati yakalarınıza çekecek şekilde nude ruj kullanabilmeniz mümkün.

Buğday tenliler içinse kahverengi ve şeftali alt tonlu nude rujlar son derece doğru bir tercih olacaktır. Işıltılı yapacağınız ten ve göz makyajınızı nude tonlarında gloss bir rujla tamamlayarak son derece fresh bir görüntü elde edebilirsiniz. Yanaklarınızda ve gözlerinizde şeftali alt tonlu ürünler kullanarak ortaya çıkartacağınız tek renk makyajlarda da nude ruj kullanımı size çok trend bir hava katacaktır.

Esmerler için en uygun tonlar ise yine şeftali, kahverengi ve bordoya çalan alt tonlar olacaktır. Kuyruklu bir eyeliner, bol rimel ve bordoya kaçan kiremit tonlarında bir nude ruj ile mükemmel bir gece makyajı yakalayabilirsiniz. Esmer tenliler pembe alt tonlu ürünleri çok fazla kullanmaktan kaçınmalıdır.



Nude ruj hakkında püf noktaları

•Nude ruj sürerken kendi ten renginize uygun bir fondöten ya da bb krem tarzı ürünlerle cilt tonunuzu eşitlemelisiniz.

•Açık renkli bir nude ruj kullanacaksanız, dudaklarınız geri planda kalacağı için yanaklarınız ya da göz makyajınızda daha canlı renkler tercih etmelisiniz.

•Nude rujunuz koyu tonlarda ise yüzünüzün geri kalan kısımlarında daha yumuşak tonlar ve geçişler tercih etmelisiniz.

•Nude ruj sürmeden önce dudaklarınızın üzerinden bir kapatıcı ya da fondötenle geçmelisiniz. Dudak renklerinin farklılık göstermesinden dolayı bu uygulama rujun doğru rengine ulaşmanızı sağlayacaktır.

•Kusursuz bir ruj sürümü için kapatıcı yardımıyla rujun taşan kısımlarını temizleyin.