Rengarenk tırnaklara sahip olmayı kim istemez ki? Kıyafetlerimizin ve makyajımızın bazen eğlenceli bazense şık tamamlayıcıları ojeler hakkında bilmeniz gereken her şey bu yazıda.

İlkbahar ve yaz yavaş yavaş kapımızı çalarken, hepimiz rengarenk ojelerimizi kullanmak için heyecanlanıyoruz değil mi? Haydi oje hazırlıklarımızı tamamlayalım öyleyse.



Oje nasıl sürülür?

Dışarıdan bakıldığında çok basit gibi görünse de oje sürmek çeşitli incelikleri olan bir beceridir ve bu yüzden de özellikle yeni başlayanlar için oje sürmek zor ve zahmetli bir iş haline gelebilir. İşte size oje sürmenizi gerçekten çok basit bir işe çevirip, tırnaklarınızı rengarenk boyamaktan hatta çeşitli desenlerle süslemekten keyif almanızı sağlayacak birkaç küçük ipucu;

- Oje fırçanızda çok fazla oje olmasın. Fırçayı çıkardıktan sonra fırçanın bir kenarını tüpün kenarına silmek, fazla ojeyi fırçadan alacaktır, aksi takdirde fırçadaki çok fazla miktarda oje tırnağınızda birikerek, katmanlı hoş olmayan bir görüntüye neden olabilir. Bu hepimizin en azından bir kere başına gelmiş bir durum gibi duruyor, değil mi?

- Oje sürmeye tırnağınızın ortasından başlayın. Fırçanın ucuyla tırnağınızın ortasından başladığınız ojeyi önce tırnağın üst ve alt kısımlarına ve en son yan kısımlarına yayarsanız, minimum taşma ile oje işlemini tamamlayabilirsiniz. Parmağa taşmamış bir oje gerçekten keyif verici duruyor!

- İkinci katı sürmeden önce bir müzik eşliğinde ellerinizi sallayarak dans etmeye ne dersiniz? Bu bize hep zaman kaybı gibi görünse de ve şimdi bunun için hayatımızı kolaylaştıran kurutucular olsa da evde kurutucunuz olmaması durumunda, ikinci kat ojeyi sürmeden önce biraz beklemeniz gerektiğini unutmayın, aksi durumda ojeniz yine katmanlı bir görüntüye sahip olacaktır.

- Sırada son olarak “tırnaklarım harika görünüyor” dansı var! İkinci katı tamamladıktan sonra da aynı şekilde kuruması için kendinize biraz zaman vermeniz gerekiyor. Zaten gece yarısı canının çikolata istemesinden daha kötü olan bir şey varsa o da ojenin bir yere değip bozulması değil de nedir!



Oje desenleri nasıl yapılır?

Oje kullanıcılarının hayal gücü sayısında oje çeşitleri mevcut olsa da genellikle kullanılan malzemeler aynı oluyor: selo bant, kürdan, bir kase su, kulak pamuğu ve istenilen renklerdeki ojeler. İşe öncelikle baz ojeyi sürmekle başlamanız gerekiyor ve desene geçmeden önce en az beş dakika bekleyip iki kat ojenin de kuruduğundan emin olmak önemli. Emin olduğunuzda belirli bir şekil yapmak isterseniz kürdanın ucunu o renkte ojeye batırarak tırnaklarınızda o şekli çizmeniz yeterli olacaktır. Mermer deseni gibi bir desen yapmak isterseniz ise suyu kullanmanız gerekecek; şöyle ki, suya arka arkaya bırakacağınız farklı renklerdeki ojeler su üzerinde bir katman oluşturacak, bu katmanı bir kürdan yardımı ile şekillendirip sonrasında parmaklarınızı sırasıyla suya batırıp çıkarırsanız tırnaklarınızda mermer biçimli şekiller olduğunu göreceksiniz. İşte bu kadar, siz de bir nail art ustası olmaya bir adım daha yakınsınız artık.



Oje bantları ne işe yarar nerede satılır?

Oje bantları ojenizi taşırmadan sürmeniz için tasarlanmış güzel bir kolaylıktır. Tırnağınızın kenarlarına oje öncesinde yapıştırdığınız bandı oje kuruduktan sonra çıkardığınızda, tırnağınızda kusursuz bir görüntü elde edebilirsiniz. Bu bantları renk renk ojeler ile gönlünüzü çelecek reyonların yanında, hemen her kozmetik mağazasından temin edebilirsiniz.



Ojeler kaç dakikada kurur?

Herkesin bildiği bir gerçek varsa o da bir kadının en savunmasız anının oje sürdükten sonraki beş dakika olduğudur. Bu doğrudur, ojelerin çeşit ve markasına göre değişmek üzere, ojeler genelde 5 dakika civarında kurur. Ancak son dönemde kadınların bu değerli zamanı hayatlarından götürmemek için buldukları harika yöntemler var. Bunlardan en yaygın olanı oje kurutucular. Genellikle sprey şeklinde olan kurutucular ojeler için çok kolay bir kuruma imkanı sağlıyor. Bu spreylerle yaklaşık 1 dakika içinde ojeleriniz hazır. Kurutucusu olmayanlar için de çözümler var elbette. Evinizdeki saç kurutma makinasının düşük ayarını çalıştırıp 1-2 dakika kadar tırnaklarınıza tutmanız yeterli ancak uzun vadede bu ellerinizde ve tırnaklarınızda nem kaybına neden olabileceğinden bu seçeneği yalnızca zor durumlar için saklamanızı tavsiye ediyoruz.



Ojeler neden bozulur?

Dolabında bir çeşit çeşit renklere sahip ojeler saklamayı hangi kadın istemez ki? Fakat güneş ışığına ve ısıya uzun süre maruz kalmak ojelerimizin yapısının bozulmasına, renginin ve kıvamının değişmesine neden olur. Güzellik uzmanlarına göre ojenizin akışkanlığının değiştiğini, kurumasının zorlaştığını fark ediyorsanız, bu, ojenizin bozulduğu anlamına geliyor. Ayrıca bir yıl gibi uzun süre saklanan ojeler de yapılarında bozulmalar oluşturacaktır. En iyi görünüm ve en hızlı kuruma taze oje ile elde edilecektir.



Ojeler nasıl saklanır?

Ojelerimizi bozulmaktan korumak için saklarken birkaç önemli noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle ojelerin bozulması kapaklarının sık açılıp kapanmasıyla, havayla sık temas etmeleri ile ilgili oluyor, bu yüzden kullanmadığımız zamanlarda ojenin kapağını kapalı tutmak ojemizin daha uzun ömürlü kalmasını sağlayabilir. Ayrıca görece serin ve karanlık ortamlarda saklamak ojenin güneş ışığı ve ısı ile temasını engelleyeceğinden yine iyi bir saklama yöntemi olacaktır.



Ojeyi çıkarmanın yolları nelerdir? Ojeler asetonsuz nasıl çıkar?

Elbette ki bunun için en yaygın yöntem asetonlardır. Ancak asetona bağlı kalmak istemeyenler veya daha doğal yöntemler denemek isteyenler için oje çıkarıcı birçok farklı yol da mevcut. İşte sizin için derlediğimiz aseton alternatifleri;

- Vücut spreyinizi bir pamuğa ıslatana kadar sıkın ve bu pamuk yardımı ile tırnağınızı oje tamamen temizlenene kadar ovalayın.

- Tırnaklarınızı 3-4 dakika kolonyada beklettikten sonra, limonlu pamuk yardımı ile yumuşayan tırnaklarınızdan ojenizi çıkarabilirsiniz.

- Yarım limonun suyu ile eşit miktarda sirke koyduğunuz kaba ellerinizi daldırın ve 5 dakika kadar bekletin. Daha sonra bir parça pamuğu bu sıvı ile ıslatıp ojelerinizi çıkarabilirsiniz.

- Diş macunu ile bile bu işlemi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Eski bir diş fırçasına bir parça diş macunu koyup tırnaklarınızı fırçalayabilirsiniz. Sonrasında bir kağıt havlu yardımıyla temizlerseniz ojelerin çıktığını göreceksiniz.

- Aseton yerine kullanılabilecek en doğal yöntem ise kastor yağı. Bu yağ sık kullanılmadığından pek fazla bilinmiyor ve her yerden bulunamıyor ancak kastor yağını aynı aseton gibi pamuğa dökerek doğrudan tırnaklarınızı temizlemek için kullanabilirsiniz.