Aranan kan bulundu! Hayatımıza neşe katmanın en pratik ve hızlı yolu rengarenk ojeler. Sezonun en popüler renkleri bu ay yakın markajımızda.

Enerjimizi yükseğe çıkarmak için her yolu deniyoruz! Sadece 10 dakikada hem hayatımıza renk katacak hem de kıyafetlerimizi renklendirecek yaz ojeleri, mevsimin ruhunu yakalamak için bizi bekliyor.



İDDİALI MI? KESİNLİKLE





Fuşya bir yaz trendi olarak karşımızda duruyor. Pembe ve fuşya tonları kırmızının en sevdiği yol arkadaşı, yaz aylarının vazgeçilmezi. Onlara kim karşı koyabilir, hele hafif metalik tonlarda olursa…



GÜNEŞ KADAR SICAK





Şeftali rengi yaz tırnaklarını istila edecek, üstelik hem mat hem de metalik tonlarıyla. Geçen yıllarda karşımıza çıkan neon sarılar ise bu sezon çöl renklerinden ilham alıyor. Altın tonlarının her renk kıyafetle ne kadar uyumlu olduğunu görünce şaşıracaksınız.



YALIN VE MODERN





Nötr renkleri sevenlerden misiniz? Öyleyse mantar bejinden çakıl taşı grisine uzanan tüm tonlara makyaj masanızda yer açmanın tam zamanı. Bu tonlar hem modern hem taze bir görüntü verirken her kıyafetle de kusursuz şekilde uymayı başarıyor.



SERİNLİK HİSSİ





Su yeşili ve mavi tonları yazın vazgeçilmezlerinden. Gökyüzü, derinlik, serinlik, sakinlik, huzur, özgürlük… Sizin maviniz size neleri çağrıştırıyor. Klasik mavi bu sezon yerini sofistike tonlarına bırakıyor.



MERCAN RESİFİ





Bu renk kelimenin tam anlamıyla bir yaz takıntısı. Ne turuncu, ne kırmızı, tam ortada duruyor. Mercan tonları açığından koyusuna kadar vazgeçilmez yaz rengimiz elbette ve nedense ona kayıtsız kalamıyoruz.