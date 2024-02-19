Stellar Love koleksiyonu ile kozmik makyaj

Kiko'nun yeni koleksiyonu Stellar Love, yıldızlara bakıp hayal kurmaktan ilham alıyor. Ambalajlarda kullanılan yıldızlar olasılıklarla dolu bir geceyi simgeliyor. Ürünlerdeki renk paleti, gökyüzünü temsil ediyor. Galaksinin en derin mavi ve siyahlarından yıldızların yansıması olan metaliklere varan renk skalası mevcut.

Brightening Face Mask, Eye Pads, Galactic Hydra Lip Balm, Glow Face Primer, 2 in 1 Eyeshadow & Eyepencil, Ultimate Pen Eyeliner bu koleksiyonda öne çıkan ürünler.

Stellar Love koleksiyonunda ayrıca, galaktik makyaj görünümünü tamamlayan MEtallic Spark Nail Lacquer ile 4 farklı oje seçeneği de bulunuyor.