Dünyaca ünlü plastik cerrahı Dr Julian De Silva Ran, eski Yunan'da kullanılan 'altın oran'ı güzellikleri ile gündeme gelen prensesler üzerine uyguladı. Buna göre, Prenses Diana, kraliyet aileleri içinde gelmiş geçmiş 'en çekici ve güzel' prenses seçildi.

Yüzdeki altın oranı ölçen cerrah, Ürdün Prensesi Rania'nın ise çekicilikte Prenses Diana'yı takip ettiğini söyledi. Rania'dan sonra sırayı Monoka Prensesi Grace Kelly aldı. Grace Kelly'yi ise İngiltere Prensi Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ve İngiltere Prensi William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton takip ediyor.



'Altın oran' eski Yunan'da 'fiziksel mükemmellik' için kullanılıyordu. Bununla yüz şeklinin simetrisi ölçülüyor ve güzellik, çekicilik değeri belirleniyordu.



Da Vinci de kullandı

Matematiksel formül aynı zamanda ünlü ressam Leonardo Da Vinci tarafından resimlerinde mükemmeli bulmak için de kullanılıyordu.



Plastik cerrah Dr De Silva da, bu oranı mükemmel bir yüze kavuşmak isteyen hastalarında kullanıyor. Aynı oranı Prensesler üzerinde uygulayan De Silva, Prenses Diana'nın yüz hatlarının kusursuza yakın olduğunu dile getirdi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kliniği bulunan ünlü cerrah, "Diana, Meghan ve Kate hepsi çok güzel kadınlar" dedi.



Altın orana göre Prenseslerin güzellik ve çekicilik oranları:

1. Prenses Diana - Yüzde 89.05





2. Ürdün Prensesi Rania - Yüzde 88.9





3. Monako Prensesi Grace Kelly - Yüzde 88.8





4. Sussex Düşesi - Meghan Markle - Yüzde 87.4





5. Cambridge Düşesi Kate Middleton - Yüzde 86.8





Grafik

Kaş bölgesi

Göz şekli

Burunla dudağın arasındaki genişlik ve uzunluk

Dudaklar

Alın

Kaş

Yüz şekli

Burun ve dudak genişliği

Çene