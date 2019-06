Makyaj koleksiyonları güneşin sıcak tonlarıyla yenileniyor, parfümler ise şeker dükkanlarını aratmıyor. Cilt ve saç bakım ürünleriyle yaza hazırlanıyoruz.

Amway

Paris havası

Amway Artistry Studio, Paris’ten ilham alan Parisian Style Edition Koleksiyonu, Paris’in ışıltılı görünümüne bürünebilmeniz için hazırlanmış. Artistry Studio Parisian Style Edition Far Paleti, Paris’in renklerinden ve modasından ilham alan altı renkten oluşuyor ve makyaj bazı, aydınlatıcı, renklendirici ve kontur olarak kullanılabilecek ışıltılı dokular içeriyor.



Artistry Studio Far Paleti 219 TL



Chanel

Sofistike dokular ve renkler

Chanel 2019 Cruise Koleksiyonu Vision d’Asie: Lumiere et Contraste (Asya Vizyonu: Işık ve Kontrast), Doğu Asya’nın atmosferinden ilham alıyor. Duo Bronze et Lumiere Bronzlaştırıcı ve Aydınlatıcı Pudra, şeftali, bej ve çikolata tonlarıyla cildi aydınlatırken aynı zamanda konturları vurguluyor. Rouge Coco Flash dudaklara parlaklık veriyor. Les 4 Ombres Dörtlü Far Paleti, pembe bej, karamel, bronz ve platin tonlarıyla dumanlı, metalik bazlara karışıyor. Ombre Preamiere Gloss ise yaz ayları için göz kamaştırıcı bir parlaklık sunuyor. Cruise Koleksiyonu 1 Haziran’da satışa çıkacak.









Darphin

Serinlik hissi

Cilde nemi hapseden hyaluronik asit, canlı bir görünüm veren donmuş su yosunu, suyun cilde daha kolay yayılmasını sağlayan deniz börülcesi ve cildin su kapasitesini arttıran nar içerikli Darphin Hydraskin Cooling Hydrating Stick, cildi serinletiyor ve dolgunlaştırıyor. Aynı zamanda göz çevresindeki şişliği azaltmaya yardımcı oluyor.





Hydraskin Cooling Hydrating Stick 219 TL



Vichy

Kolajen kaybına karşı

Yaş ilerledikçe cildin kolajen üretme hızı yaklaşık olarak yüzde 75 azalıyor. Ciltteki kolajen kaybı nedeniyle oluşan yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltmak için üretilen Vichy Liftactiv Collagen Specialist; peptitler, C vitamini ve Vichy mineralli termal suyu içeren formülüyle pürüzsüz ve sıkı bir görünüm, eşit cilt tonu ve lekelerin görünümünde azalma vadediyor.



Liftactiv Collagen Specialist Krem 306.90 TL



Phyto

Canlı saçlar

Phyto, yeni Phytocolor serisi ile boyalı saçlar için saç rengini koruyan ve saça ışıltı kazandıran yeni saç bakım ritüelini sunuyor. Doğal aktif içeriklerden ilham alarak geliştirilen Phytocolor, saç rengini derinlemesine koruyor ve parlaklık kazandırmaya yardımcı oluyor.





Phytocolor Renk Koruyucu Şampuan 109 TL



Bvlgari

Şeker tadında

Bvlgari, bu bahar sizi Omnia Candy Collection ile şeker dükkanına davet ediyor. İtalyan dondurmalarından ve İtalyanların ünlü pastanelerindeki şekerlerden ilham alan Bvlgari; nar, gül ve vanilya ile duyularınızı büyülemeye hazır.





Omnia Pink Sapphire 65 ml Parfüm 633 TL



Lierac

Işıltı ve yenilenme

Beslenme, çevresel faktörler ve yoğun yaşam tarzı ile ciltte artan toksin birikiminin yok olmasını destekleyen Supra Radiance Serum, aktif dokusu ile cilde detoks etkisi sunuyor. Antioksidan içerikli goji meyvesi, enerji üretimini dengeleyerek toksin oluşumunun önüne geçiyor. Kırışıklıkları pürüzsüzleştiriyor ve cildi günlük saldırılara karşı koruyor.





Supra Radiance Işıltı Veren Serum 489 TL



Kiko Milano

Doğanın ayak izleri

Kiko Milano’nun yeni koleksiyonu Green Me, yüzde 90 doğal ürünlerden oluşuyor. Cilt temizleme ve nemlendirme ürünleri; jojoba yağı, shea yağı ve argan yağı sayesinde cildi besliyor. Makyaj ürünlerinde ise pamuk tohumu yağı, avokado yağı, badem yağı ve ayçiçeği yağı öne çıkıyor.





Hydrating BB Krem 59.99 TL



Nars

Sıcak ve davetkar

Nars Exposed Allık Paleti, altı tonu ve zengin pigmentleriyle makyaj çantanızda fark yaratabilir. Tüm cilt tonlarında renkleri en doğru ve en canlı haliyle yansıtabilir, kusursuzca dağıtılabilir ve kat kat uygulayabilirsiniz.