Yazın gelişini kutlarken güneşin sıcaklığını cildimize taşıyan bronzlaştırıcı pudralara yeşil ışık yakmanın tam zamanı!

Hazırlayan: Gülru İncu



Nasıl kullanılıyor?

1. Bronzlaştırıcı pudralar, cildinizin mat göründüğü günlerde yüzünüze çekici, doğal görünümlü bir parıltı eklemek için harika bir yol. Ancak bronzlaştırıcının yanlış uygulanması yüzü kirli veya turuncu gösterebilir. Yüzünüze önce ton farklılıklarını kapatıcı bir BB krem ya da hafif bir fondöten sürün, bronzlaştırıcı pudrayı onun üzerine uygulayın.



2. Doğal ten renginizden bir veya iki ton koyu bir bronzlaştırıcı seçin, çünkü bronzlaştırıcının amacı cildi komple kapamak değil, hafifçe koyulaştırmak. Eğer açık tenliyseniz bal rengi bronzlaştırıcıları tercih edebilirsiniz. Açık buğday ya da buğday tenliler, altın ışıltılar barındıran bronzlaştırıcıları tercih edebilir. Koyu kahve tonları ise koyu tenlerde daha iyi duruyor.



3. Mutlaka bronzlaştırıcı pudra fırçası kullanın. Eğer fırçanız çok küçükse bronzlaştırıcı yüzünüzde küçük bir alana yayılır ve lekeler oluşturur. Yelpaze şeklindeki fırçalardan da yararlanabilirsiniz.



4. Bronzlaştırıcı kullanırken fırçaya az bir miktar alın ve fırçayı sallayarak fazlalığın gitmesini sağlayın. Sonra elmacık kemiklerinize doğru sürün.



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