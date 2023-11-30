Makyajınızı nasıl alırsınız?

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
Tiktok ve Instagram gibi tüm dünya trendlerine yön veren sosyal medyada 11 milyondan fazla kişi tarafından görüntülenen ve artarak devam eden #espressomakeup giderek daha da popüler hale geldi. Bu makyajın aslında ana teması isminden de anlaşılacağı gibi kahve ve tonları. Doğru şekilde bu makyajı uygulamak ise aslında çok da zor değil. Cilt renginize göre tercih edeceğiniz bronz, taba, şeftali ve kahve tonlarındaki krem allık, far ve bronzer’lar ile kolayca uygulayabilirsiniz.
- Birinci adım olarak cildinize eğer ihtiyacı varsa pürüzsüz gösterecek çok açık tonlarda olmayan bir fondöten sürün. Üzerine ise yoğun bir bronzer, pudra ya da allık uygulayın. Bu adımla koyu alt tonlar gölgelendirme yöntemiyle yüzünüze canlı ve ışıltılı bir ifade kazandıracaksınız.
- Espresso makyajda en dikkat çeken göz makyajı olacağı için özenli olmaya dikkat edin. Yaz boyunca karşımıza çıkan Latte Makyajın biraz daha grunge ve yoğun olanını düşünebilirsiniz. Karamel ve bronz gölgelerin yoğun olacağı bu makyajda göz kalemi ve far seçerken, koyu kahverengi, hatta kakao tonlarını seçin.
- Önce bir göz farı ile başlayın. Göz kapağınızın üzerine bronz, koyu şeftali ya da karamel tonlarında kalem farı yoğun şekilde sürdükten sonra bir fırça yardımıyla dağıtın. Göz kenarlarınıza doğru yaydıktan sonra aynı şekilde gözünüzün altına da eyeliner şeklinde sürün ve yine fırçayla dağıtın. Bu uygulamadan sonra kalem farınızın üzerine koyu tonlarda bir göz farını uygulayın, onu da göz kapağınızın üzerine yayın. Farınızı cat eye yöntemiyle dış kenarlara doğru uzatın.
- Far sürdükten sonra göz kapağınızın üzerine siyah bir eyeliner uygulayın. Eyeliner’ı alt kirpik diplerine de çekerseniz daha etkili bakışlar elde edebilirsiniz.
- Kirpiklerinize koyu siyah bir maskara uygulayabileceğiniz gibi takma kirpiklerden de yardım alabilirsiniz.
- Sonrasında dudaklarınıza koyu kahve ya da bronz tonlarda bir ruj uygulamanız yeterli olacaktır.
Kendall Jenner
Günlük hayatında da kahve tonlarında makyaj yapmayı seven Kendall için bu akımın öncülerinden diyebiliriz.
Cara Delevingne
Espresso makyajın ilham perilerinden biri olan güzel model, koyu tonlardaki dudaklarıyla da dikkat çekiyor.
Emily Ratajkowski
Latte ya da espresso m makyaj trendi denilince ilk akla gelen isimlerden biri de Emily Ratajkowski oluyor. Özellikle açık kahve tonlarını tercih ettiği ise gözlerden kaçmıyor.