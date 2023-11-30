Makyajınızı nasıl alırsınız?

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

Tiktok ve Instagram gibi tüm dünya trendlerine yön veren sosyal medyada 11 milyondan fazla kişi tarafından görüntülenen ve artarak devam eden #espressomakeup giderek daha da popüler hale geldi. Bu makyajın aslında ana teması isminden de anlaşılacağı gibi kahve ve tonları. Doğru şekilde bu makyajı uygulamak ise aslında çok da zor değil. Cilt renginize göre tercih edeceğiniz bronz, taba, şeftali ve kahve tonlarındaki krem allık, far ve bronzer’lar ile kolayca uygulayabilirsiniz.