Modern ve havalı: İlkbaharda kısa ve parlak saçlar revaçta!

Batuhan Gelişli, bu senenin trend olan ve ünlü isimler tarafından sıklıkla tercih edilen kısa saç modelleri ve kesim şekilleri hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

İlkbahar ve yaz aylarının kesim trendleri nelerdir?

Bu sene saç kesiminde cesur olmak çok avantajlı. Kısa saçlar daha çok moda olacak; bob, pixie, shag ve lob gibi kesim modelleri oldukça trend. Bob kesim ince ve zayıf saçları hacimli göstermeye yardımcı olur. Yüzün daha oval ve tok görünmesini sağlar.

Pixie kesim kolay kullanım için çok avantajlı bir modeldir. Gerek şekillendirmek, gerekse saça yön vermek, kullanılan saç ürünleriyle beraber oldukça kolaylaşır.

Shag kesim, 70’leri günümüzde yaşatan bir modeldir. Salaş ve rahat görünüm, saçınıza çok kolay şekil vermenizi sağlar.

Lob model düz saçlı kişilerin daha çok tercih edeceği bir kesimdir. Saça verdiği hacimle kolaylıkla şekillendirilebilir.

Perçem ve birçok katlı kesim de bu sene çok göz önünde olacak. Saça boyut, yüze şekil verdiği için sıklıkla tercih edilmektedir.

İlkbahar ve yaz aylarının saç rengi trendleri nelerdir?

Geçtiğimiz yıl itibarıyla saçlarda doğal tonlar ön plana çıkmaya başladı. 2023 yılı ile de saçlarda çokça doğal tonları göreceğiz. Özellikle natural ton olarak adlandırdığınız bej renkler ve kumrallar bu senenin gözde renklerinden olacak.

Sarı tonları her zamanki gibi popülerliğini koruyacak ancak platin ve açık sarılar yerine küllü sarıları bu yıl daha çok göreceğiz. Ombre ve sombre dediğimiz saçı doğal tonundan uzaklaştırmadan hafif ışıltılar kazandırdığımız işlemlerde yine en çok tercih edilenler arasında olacak. Canlı ve sıcak tonlar da 2023 yılıyla birlikte en çok tercih edilen renkler arasında yer alacak.