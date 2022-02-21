Sağlıklı tırnaklar: Jel manikürden sonra sağlıklı tırnaklara ulaşmanın 5 yolu

Jel manikürler uzun süre tırnağınız da kalabilip, dışarıdan şık bir görünüme sahip olsa da tırnaklar için yıpratıcı olabilir. Jel manikürler, tırnaklarda kırılmaya, soyulmaya ve çatlamaya sebep olabilir. Ayrıca tekrarlı ve uzun süre kullanımı, cilt kanseri ve ellerde erken cilt yaşlanması riskini artırabilir. İşte tırnaklarınızı jel manikür öncesi ve sonrası sağlıklı tutmanız için bazı öneriler:

Manikürcünüzle her şeyi konuşun

Manikürünüze başlamadan önce, aletlerin sterilize olup olmadığını sorun. Her müşteriden sonra aletleri temizleyip, dezenfekte ettiğinden emin olun. Ayrıca iltihap veya enfeksiyona yol açabilme ihtimaline karşı, manikürcünüzün tırnak etinizi itmesine veya kesmesine izin vermeyin.

Jel oje yerine bildiğimiz klasik ojeleri tercih edin

Jel ojeler tırnakta bozulmadan kalabilse de zamanla ve arka arkaya kullanıldıkça tırnakların yapısına zarar verebilir. Altta kalan tırnak nefes alamadığı için jel ojeyi çıkardığınızda incelmeler ve yıpranmalar fark edebilirsiniz. Bu yüzden jel oje yerine klasik ojeleri tercih edin. Tabi jel ojeyi tercih etmek istiyorsanız da aylık rutinlerinizde 1 ay ara vererek jel ojeyi kullanın.

Güneş kremi kullanın

Jel manikürden önce, cilt kanseri veya erken cilt yaşlanmasını önlemek için suya dayanıklı 30 faktör ve üstü güneş kreminizi ellerinize uygulayın. Böylece, cildinizi jel ojeyi tırnağa yapıştırmak için kullanılan ultraviyole ışınların radyasyonundan koruyacaktır. Bir başka yöntem ise; jel oje sürülmeden önce, parmak uçları kesilerek siyah, opak bir eldiven giymek olacaktır.

Jel ojenizi kendiniz çıkartmayın

Jel ojenizi evde kesici veya delici aletler ile kendiniz çıkartmaya çalışmayın. Evde kendiniz çıkarmaya çalışırsanız altta kalan tırnağa zarar verebilirsiniz böylelikle kendi tırnağınız da kullanamaz hale gelirsiniz. Bu yüzden çıkarmak istediğiniz jel ojeniz için manikürcünüzden randevu alın.

Sadece parmak uçlarınızı asetona batırın

Ojelerinizi çıkartırken, parmağınızın tüm çevresini değil de sadece tırnağınızı hafifçe asetona batırın. Diğer bir seçenek de pamuk topları kullanmaktır. Top haline getirdiğiniz pamukları asetona batırın ve parmak uçlarınızın etrafına küçük alüminyum folyo parçaları sararak tırnaklarınıza uygulayın. Yaklaşık 15-20 dakika bekledikten sonra jel ojenizin çıktığını göreceksiniz.