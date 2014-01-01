Chloé’nin yeni lansmanı

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The Coty Prestige, Paris’teki L’institut du Monde Arabe binasının terasında bir kokteyl düzenleyerek en yeni lansmanı Chloé Love Story’i uluslararası basına ve seçkin konuklara tanıttı.

Coty Prestige başkanı Jean Mortie ve CEO Geoffroy la Bourdonnaye, 400 konuktan oluşan seçkin bir güruh ile bu özel gecede bir araya geldiler ve Chloé Love Story’nin lansmanını kutladılar. Chloé Love Story’nin reklam kampanya yüzü Clémence Poésy, modaevinin kreatif direktörü Clare Waight Keller ve reklam filminin yönetmeni Mélanie Laurent ile birlikte geceye katılırken reklam filmi de beğeniye sunuldu. reklam filminde kullanılan şarkı “song mi amor” ünlü fransız sanatçı Vanessa Paradis tarafından seslendirildi.

L’institut du Monde Arabe binasının terası yeni lansmanın konseptinde yeniden dekore edildi. Üzerinde Love Story logosunun olduğu büyük bir çerçeve, konukların kendi hikayelerini sosyal medya aracılığı ile de paylaşmaları için terasa yerleştirildi.

Organizasyon dahilinde terasa konuşlandırılmış parfüm barında konuklara Chloé Love Story ve ikonik flakonu tanıtılırken Christine & The Queens adlı müzik grubu en yeni şarkılarını seslendirdi. Partiye ilerleyen saatlerde Fransa’nın ünlü elektronik gruplarından Nouvelle Vague’un şarkıları ile devam edildi.

Chloé Love Story EDP, Ekim 2014 tarihinden itibaren selektif kozmetik satış noktalarında olacak.

