Flörtöz bir koku

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Robert Piguet’den genç ve flörtöz bir koku; “Petit Fracas”...

Madonna, Linda Evangelista, Vera Wang, Lauren Graham, Sofya Cappola ve Uma Thurman gibi ünlülerin de tercihi Fracas parfümlerini yaratan parfüm evi Robert Piguet’den kışkırtıcı, çekici, mistik ve tutkulu bir parfüm: Petit Fracas… Türkiye'nin ilk tasarım parfüm butiği La Déesse'de bulabileceğiniz bu parfüm, zarif ve büyüleyici notalarıyla taze bir çiçek buketini çağrıştırıyor. Çiçek ve meyve kokularını seviyorsanız kaçırmayın. 100 ml fiyatı ise 240 TL



