Kenzo Intense

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Yeni ikili!

Olivier Cresp imzasıyla; yeni EDP kadın ve erkek parfümü Nisan ayında raflarda.

Kenzo, kadın için efsanevi parfümünün duygusal tarafını vurguluyor. Ağız tadımıza hitap eden kırmızı elmanın ipuçları ile şakayığın yoğun dişi notaları ve lotus çiçeği, paçuli tabanının üzerinde eşleşiyor.

Erkek parfümünde canlı misket limonu, Aquatic Accord’un üzerine, vetiver ile birleşerek odunsu alt notalarda kaynaşıyor.

Kenzo’nun yeni reklam kampanyası, yenilikçi bir kahramanlık anlayışından yola çıkılarak; suyu yeniden yorumlayan, yeni, pozitif ve güçlü bir çiftle hayata geçirildi.

L’EAU PAR KENZO FEMME EDP INTENSE 50ML: 186 TL

L’EAU PAR KENZO FEMME EDP INTENSE 100ML: 255 TL

L’EAU PAR KENZO HOMME EDT INTENSE 50ML: 174 TL

L’EAU PAR KENZO HOMME EDT INTENSE 100ML: 243 TL