Avon, parfüm serisini Kenzo Takada’nın özel tasarımı olan “Avon Life” ile zenginleştiriyor.

Avon ve dünyanın moda efsanelerinden Kenzo Takada, yeni bir parfüm serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Kenzo Takada tarafından tasarlanan “Avon Life”, yaratıcısının “Hayatı Güzel Yaşayın” felsefesini yansıtıyor. Parfümün başrol oyuncusu menekşe ise, Kenzo Takada’nın tasarımlarının ve kişiliğinin merkezinde yer alan sarsılmaz pozitif ruhu yakalama konusunda çok başarılı.

Mısır ve Fransa’da yetişen menekşe yapraklarının ferahlığı

Menekşe içeriği, parfüme tatlı bir ferahlık katıyor. Mısır’da ve Fransa’nın Grasse kentinde yetiştirilen bu arzu nesnesi çiçek, özellikle sofistike bir aroma yağı damıtmak için kullanılan yaprakları nedeniyle büyük değer taşıyor. Kadın parfümünde beyaz çay üst notalarının enerji veren narenciye esintisi, süsen çiçeği alt notalarının zamanın ötesine uzanan sıcaklığını hissettiren çiçeksi temel ile birleşiyor. Erkek parfümünde ise, karabiber üst notalarının sert baharatsı havası, Virginia sedir ağacı alt notalarından gelen sıcak ve odunsu taban ile buluşuyor.

Avon Life EDP Kadın: Neşeli ve enerjik bu feminen parfüm, zindelik ve aydınlık veren bir koku yaratmak için beyaz çay özü ile çiçeksi notalardan oluşan yumuşak katmanlar içeriyor. Başrol oyuncusu ise parfüme zarafet ve duruluk katan baş döndürücü menekşe. Hemen göze çarpmayan nilüfer ve sakura özlerinden oluşan notalarla dengelenerek sıcak ve duyusal bir finale ulaşan parfüm, yadsınamaz cazibesini gün boyu koruyor.



Üst notalar: Nilüfer, beyaz çay ve kırmızı elma

Orta notalar: Menekşe, beyaz şakayık, sakura özü

Alt notalar: Süsen, kehribar tohumları, paçuli

Avon Life EDT Erkek: Bu hem modern hem de maskülen koku, baharatlar ve aromatik kokuların rafine bir karışımını oluşturuyor. Menekşe, sardunya ve yıldız anasonun sıcak kalbine açılmadan önce karabiber ve ardıç ağacından oluşan çarpıcı üst notalarla kendini hissettiriyor. Zengin Virginia sedir ağacı alt notaları, tüm gün sürecek bir etki için parlak ve uzun süreli bir kapanış yapıyor.

Üst notalar: Karabiber, ardıç meyvesi, taze selvi

Orta notalar: Menekşe yaprakları, sardunya, yıldız anason

Alt notalar: Virginia sedir ağacı, misk, süsen kökü

“Avon Life EDP Kadın” ve “Avon Life EDT Erkek” parfümleri, 16 Eylül itibariyle Avon kataloglarında yerini alacak.

