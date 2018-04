Kışkırtıcı notalar

Dikkat çekici ve şık!

Kilian’ın yeni koleksiyonu üç farklı dünyanın kapılarını aralıyor. Bu yeni koleksiyonda parfüm dünyası bir cennet bahçesine giriyor ve bu bahçenin zevklerini koku yoluyla keşfetmemize izin veriyor. In The City of Sin, Good Girl Gone Bad, Forbiden Games adlı bu üç yeni parfüm baştan çıkarıcı notalarının yanı sıra şık kutularıyla da dikkatleri çekiyor.