Usta parfümcü Oliver Creed’in favorisi Silver Mountain Water, İsviçre’nin karlı Alp Dağları’nın üzerinden akan köpüklü sulardan ilham alınarak yaratılmış.





Kayakçı Oliver Creed, bu saf ve zinde mekanda dinlenme ve yenilenme imkanı bulduğu için parfümün konsepti karlı Alp Dağları olarak yaratılmış. Yeşil çay, siyah kuş üzümü üst notaları, bergamot, mandalina ve portakal çiçeği notalarından oluşan orta notalar ile kasnı otu sakızı, misk, sandal ağacı ve turunç temel notalarından oluşmaktadır. (Fiyatı: 525,00 TL)Müdavimleri arasında Catherine Zeta Jones, Gwyneth Paltrow, Julia Roberts, Elton John, Victoria Beckham, Kevin Costner, Angelina Jolie, Russel Crowe gibi ünlülerin olduğu Creed markası 1760 yılında kurulan ve o zamandan günümüze 250 yıldan uzun bir süredir 10’un üzerinde kraliyet ailesine hizmet etmiş dünyanın 100 en eski aile işletmelerinden biridir.Merkezi Paris olan The House of Creed şirket başkanı usta parfümcü Oliver Creed tarafından yönetiliyor. Oğlu Erwin Creed ise 7. nesil gelecek başkanı olarak babası ile birlikte çalışıyor.Koku üretiminde ve müşteri hizmetlerinde yüksek standartlarından taviz vermeyen Creed, her bir şişesinde inceltme ve filtreleme de dahil olmak üzere el yapımı üretimini devam ettirerek gelenekselciliğini korurken bir yandan da doğal maddeleri kullanarak sektörün bu konuda önde gelen savunucularındandır.