Mavi'den parfüm sürprizi

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Mavi, Akdenizli kimliğini yansıttığı parfümleriyle karşımızda.

Mavi kadını ve erkeğinin hayat tarzlarına uygun olarak geliştirilen parfümler, kadınlar için Bodrum ve Capri; erkekler için ise Amalfi ve Olympos ile Mavi dünyasında yerini alıyor. “Fresh” ve “sensual” olarak iki farklı çeşitte hazırlanan parfümler Aralık ayında satışa sunuluyor. Mavi kadınlarının ruhunu yakalayan Bodrum’un içeriği, odunsu notalara sahip badem, misk, bergamot özleri ile armut ve sedir ağacının karışımından oluşuyor. Capri ile canlanan çiçeksi kokular ise greyfurt, gül, yasemin, menekşe ve sandal ağacının mükemmel uyumuyla yakalanıyor. Mavi erkeklerine özel Amalfi’nin fresh kokusu, mandalina, kavun, adaçayı ve sandal ağacının birleşimiyle ortaya çıkıyor. Odunsu bir tona sahip Olympos ise muskat, nane, elma, menekşe yapraklarını birleştirerek şehirli ve enerjik Mavi erkeklerini simgeliyor. Dünyanın en büyük esans ve parfüm üreticilerinden Firmenich tarafından geliştirilip üretilen parfümler, 100 ml’lik ambalajlarda Mavi mağazaları ve mavi.com’da satışa sunulacak.