Parfüm nasıl seçilir?

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Parfüm satın almadan önce aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

Pek çok parfüm denediğinizde burnunuz bir süre sonra koku alma duyusunu kaybeder. Seçeceğiniz parfüm sayısına sınırlama getirin. En beğendiğiniz parfüm ailesine ait kokular konusunda marka görevlisinden yardım isteyin.

1- Kahve taneleri kokuları nötralize eder. Parfüm kokladıktan sonra kahve tanesi koklayın. Birkaç saat sonra yeniden parfüm koklamaya devam edebilirsiniz.

2- Zamanlamaya dikkat! Burnunuz en iyi sabahları koku alır. Parfüm alışverişini sabah yapmanızda fayda var.

3- Parfümü önce kağıt üzerinde sonra mutlaka teninizde koklayın. Bir kokunun size özel olmasını cilt üzerindeki mikroorganizmalar ve yağlar belirliyor. Kokunun ciltte iyice emilmesi için 10-15 dakika beklemeyi unutmayın.