Parfüm seçmenin püf noktaları

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Yazın enerjisiyle paralel olarak oryantal, çiçeksi ve meyveli kokulara yöneldik. Yaz parfümleri rengarenk tasarımlarıyla çok şık ve çok havalı.

Yazı: Gülru İncu



Parfüm, en vazgeçilmez tutkularımızdan, öyle ki kişiliğimizle özdeşleştirip adeta imzamız haline getirmekte hiç tereddüt yaşamıyoruz. Peki parfüm seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Parfüm seçimi karaktere yönelik ipucu verebilir mi? Atelier Rebul’un kurucu ortaklarından Nüket Franco Filiba, parfüm seçimi hakkında merak ettiğimiz birçok konuya açıklık getirdi.



1. Bir parfümeride aynı anda en fazla üç koku deneyin. Bileğinizin içine küçük bir miktar sürün ve bir süre bekledikten sonra koklayın. Bu sürede alkol buharlaşacak, parfümün gerçek kokusu ve etkisi ortaya çıkacak.

2. Parfümü sürdükten bir süre sonra tepe notaları uçar ve orta/dip notalar kendini gösterir.

3. Hava sıcaklığı parfüm seçerken göz önüne alınmalı. Isı farkları kokuların yoğunluğunu etkileyebilir.

4. Koyu ten rengine oryantal, odunsu, baharatlı, sıcak parfüm notaları, beyaz tenlilere ise beyaz çiçekler, yeşilliği çağrıştıran taze kokular daha fazla yakışır.

5. Yağlı ciltlerde parfüm daha kalıcıdır. Cildiniz kuruysa, daha fazla parfüm sıkmanız gerekir.

6. Çiçeksi kokular daha taze ve neşeli notalar içerir. Bu tarz parfüm kullanan birinin karakteri, oryantal aileye ait sıcak ve şehvetli notalar içeren bir parfüm kullanan kişinin karakterinden farklıdır.

7. Sıcak hava, parfümün bozulmasına neden olur. Ağır çiçeksi notaları olan, baharatlı ve egzotik parfümleri sonbahar ve kış aylarında, hafif olanları ise yazın kullanın.