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Vitrine çıktı!

Yeni bir koku...
Balenciaga’nın yeni parfümü Rosabotanica vitrine çıktı.
Taze güllerin hayat verdiği bu özel koku bahar senfonisi yaşamanız için sizi bekliyor.
100 ml. fiyatı 337 TL
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