Vitrine çıktı!

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Yeni bir koku...

Balenciaga’nın yeni parfümü Rosabotanica vitrine çıktı.

Taze güllerin hayat verdiği bu özel koku bahar senfonisi yaşamanız için sizi bekliyor.

100 ml. fiyatı 337 TL