Paco Rabanne’ın yeni parfüm koleksiyonu Pacollection; Strong Me, Genius Me, Crazy Me, Fabulous Me, Erotic Me ve Dangerous Me isimleriyle dahi, muhteşem, tehlikeli, kuvvetli, erotik ve çılgın karakter arketiplerine vurgu yapıyor.

Maksimum ifade için minimum tasarım anlayışının bir ürünü olan parfümler aynı zamanda markanın yeni gençlik manifestosu olarak nitelendiriliyor. Reklam filminde kimler mi var? Özgür ruhlu gençliği simgeleyen altı model: Dansçı Alton Mason, şarkıcı ve model Kelala, oyuncu Dree Louise Hemingway, model Evan Mock, model HyunJi Shin ve müzisyen Bambounou.