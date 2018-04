Türkiye’nin ilk niş parfüm markası olan NISHANE, 16 kokudan oluşan Extrait de Parfum serisiyle zevk ve stil sahibi parfüm severlerin beğenisine sunuluyor.





Dünyanın her köşesindeki niş parfüm severleri hayran bırakmak üzere titiz bir çalışmanın ardından oluşturulan 16 kokuluk bu koleksiyonun oluşturulma süreci yaklaşık olarak iki yıl sürdü. Benzersiz esanslar tasarlanırken seçilen her bir koku notasının bir öyküsü var. Tek bir koku damlacığının dahi anıları canlandırma ve duyguları harekete geçirme yetisinden esinlenen NISHANE’nin her bir kokusu, en kıymetli anları ölümsüzleştirmek için tasarlandı.Parfümü bir sanat eseri gibi gören ikilinin vizyonuyla, ilhamını tarih boyunca çok sayıda medeniyete kucak açan ve Anadolu’nun köklü gelenekleriyle modern sanatı harmanlayan İstanbul’dan alan NISHANE çok beğenilen Cologne Parfumée ve bitkisel mum koleksiyonu ardından bütün dünyada ses getirecek 16 kokudan oluşan iddialı extrait de parfum koleksiyonlarını da ürün gamlarına eklemenin mutluluğunu yaşıyor.NISHANE ürünlerine Harvey Nichols ve Brandroom mağazalarının yanı sıra 1 Mart 2015 tarihi itibarı ile faaliyete geçecek olan Nişantaşı’daki St. Regis Hotel içinde yer alan NISHANE mağazasından da ulaşılabilir.Aralık 2014’te Avrupa lansmanını ROTTERDAM’da yapan NISHANE, dünyanın dört bir noktasındaki en önemli department store’larda ve niş parfümeri mağazalarında bu alandaki ilk Türk marka olarak yerini almak için gün sayıyor. Bu uğurdaki en önemli gelişme; tüm dünyanın en önemli ve lüks department store’larının, niş parfümeri zincirlerinin ve bilimum parfüm meraklılarının buluşma noktası olan ESXENCE 2015 Fuarı’na, uzun bir teknik komite incelemesinin sonucunda kabul edilerek meydana geldi. Bu da bir anlamda, NISHANE’nin ilk Türk niş parfüm markası olarak dünya otoriteleri tarafından tescillenmesi anlamına geldi.NISHANE, ilhamını tarih boyunca çok sayıda medeniyete kucak açan ve Anadolu’nun köklü gelenekleriyle modern sanatı harmanlayan İstanbul’dan almıştır. Özenle tasarlanan koleksiyonları; büyüleyici kokuları ve zarif dokunuşlarıyla kendinize ve sevdiklerinize verdiğiniz değerin nişanesi olacaktır.