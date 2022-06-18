Saçlarınız ışıldasın! Keratin bakım nedir? Keratin bakım ne işe yarar?

Son zamanlarda kullanım açısından kolaylık sağlayan, saça parlaklık veren ve kontrol edilemez kabarıklığın önüne geçmeyi sağlayan keratin bakımı saçına önem veren insanlar tarafından tercih ediliyor. Gittikçe popülerleşen keratin bakımı nedir? Nasıl yapılır? Keratin bakımın faydaları nelerdir? Saç tasarımcısı Erkan Uzelli, keratin bakımına dair merak edilen soruları cevapladı.

Keratin bakım nedir?

Keratin bakımı, çeşitli sebeplerden hasar görmüş, yıpranmış saçların tekrar canlı, pürüzsüz ve dolgun görünmesini sağlamak amacı ile uygulanan bir saç bakım uygulamasıdır.

Keratin bakım ne işe yarar?

Keratin bakım, içerisindeki özel bileşenleri sayesinde saçlarınızın ihtiyacı olan vitaminleri sağlayarak kopma ve yıpranmaları durdurarak saçlarınızı koruma altına alır. İlk uygulamadan itibaren hızlıca tedavi eder, canlandırır, daha ipeksi bir görünüme ve göz alıcı parlaklığa kavuşturur.

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Keratin bakım nasıl yapılır?

Keratin bakımında en önemli nokta, uygulayan kişilerin profesyonel olması ve kullanılacak ürünlerin silikon içermeyen güvenilir markalar olmasıdır. Keratin bakımı saçınızın özel bir şampuanla yıkanması ile başlamaktadır. Bu özel şampuan ne işe yarar derseniz, saçları temizlemek ve arındırmak amacıyla kullanılır. Saç diplerini temizler, gözenekleri açar ve saçtaki pigmentlerin daha iyi nefes almasını sağlayarak keratin uygulamasına hazır hale getirir. Bu şampuan kısa bir süre saçta bekletildikten sonra yıkanır. Ardından keratin maddesi, pullardaki boşlukları doldurması için saça uygulanır. Yavaş yavaş ve dikkatlice uygulandıktan sonra 15-30 dakika kadar saçta bekletilir. Sonrasında keratinin sabitlenmesi için saça çok yüksek olmayan ısı ile fön çekilir. Keratin bakımı sonrasında saçınız için uygun olan ve özellikle kuaförünüzün önerdiği sülfatsız parabensiz şampuan, ve saç kremi ile saçınıza ilave serum kullanır uygulanan keratin bakımını koruma altına alarak daha uzun süreli kullanımızı sağlar.

Keratin bakım saça zarar verir mi?

Keratin bakım ilk çıktığı yıllarda kuaförler ve kullanıcılar ürünü iyi tanımadıkları için ürün yanlış kullanımlar sonucu akılda zararlı olarak kaldı ve teknolojisinde de değişiklikler yapılan ürün günümüze daha sağlıklı olarak devam ediyor Faydalı olan bir uygulamanın doğru kişiler ve yöntemler ile uygulanmaması durumunda olumsuzluklarla da karşılaşılabilir. Sık tekrarlanması saça fayda yerine zarar verir. Bu nedenle kuaförünüzün belirttiği zaman periyotlarında uygulanmalıdır. Ürün tercihinde profeyonel ve sağlığa zararlı olmayan tercihler yapılmalıdır. Profeyonel bir kuaförde uygulanması gerektiği unutulmamalıdır.

Keratin bakımı ne kadar sürede kalır?

Keratin bakım uygulama süresi saç yapısı ve şekline göre değişkenlik gösterebildiğinden dolayı kuaförünün tavsiye edeceği sürelerde yapılmalıdır. Ortalama olarak keratin markasına göre 2 ile 4 ay arasında saçta kalır. Düzenli olarak her işlem sonrası yaptırılması önerilir.

Keratin bakım sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

Keratin bakımı sonrasında saçınız için uygun olan ve özellikle kuaförünüzün önerdiği sülfatsız parabensiz şampuan, saç kremi ve saç serumu uygulanan keratini daha uzun kullanım sağlar. Aynı zamanda keratin bakım uygulanan saçlarda deniz, havuz gibi yerlerdeki kullanımlarda saç bonesi tercih edilmelidir. Tuz ve klor gibi etkenler saçtaki keratini arındırabilir.

Keratin bakım kaç gün yıkanmaz?

Keratin bakım uygulanan saçlar saç yapısına şekline göre değişkenlik gösterdiğinden dolayı kuaförünüzün tavsiye ettiği 1-3 gün arasında yıkanmalıdır.

Keratin bakım süresi geçtikten sonra saç eski hacmine döner mi ?

Keratin bakım süresi saç şekline ve yapısına göre değişkenlik gösterdiğinden dolayı değişebilir. Bu durum 2 ile 4 ay arasında etkisi geçen saçlarda yavaş yavaş. Saçın şekline göre etkisi geçen saçlarda uygulama yapılmadan önceki haline geçiş süreci başlamaktadır. Bakım düzleştirme kullanıldıysa kıvırcık saç eski haline dönmesi biraz zaman alır sonuçta işlem gördüğü için saç daha sakin yapıda olacaktır eski hali asi kıvırcık olması sonucu zamanla eski haline döner ..!

Keratin bakımın saçlara faydaları nelerdir?

Saç tellerinin ışığı daha iyi yansıtması nedeni ile saça parlaklık verir.

Kabaran, karışan, kolay şekil almayan saçların düzleşmesini ve pürüzsüz bir görüntüye sahip olmasını sağlar.

İçerisindeki özel bileşenleri sayesinde saçlarınızın ihtiyacı olan vitaminleri sağlayarak kopma ve yıpranmaları durdurarak saçlarınızı koruma altına alır. Bu nedenle düzenli olarak ortalama her işlem sonrası uygulama yapılmalıdır.

Keratin bakımı fön çekilmiş gibi saçlara sahip olmanızı sağladığı için fön sıkıntısından sizi kurtarır.

Saçların daha sağlıklı ve yumuşak olmasını sağlar.

Keratin bakımın dezavantajı nelerdir?

Dezavantaj olarak uygulanmayan saçlarda boya, ombre, fön gibi işlemlerden dolayı saçlar kuru, sert ve karışık görünüm sağlar. Bir sonraki yapılacak olan işleme saçlarınızı hazırlamaz.