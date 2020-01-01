60'lı 70'li yıllarda çok moda olan kahküllü saç modelleri 2020/2021 Kış'ında yeniden moda oldu. Peki, yüzünüze uygun kahkül modeli hangisi? Gelin birlikte göz atalım...

Saçlarınıza yeni bir hava katacak olan kahküllü kesimler sizi hem hoş, hem de daha genç gösterecek.

Kahkül ve perçem, geniş alınları gizlemeye yarayabilir ya da yüz hatlarındaki oranı değiştirmeye yardımcı olabilir.

CUTAIN BANGS (PERDELİ PERÇEM)

Alman model ve sunucu Heidi Klum da 60'lı yılların modası olan Curtain Bangs, yeniden moda oldu. İngiliz-Fransız aktris Jane Birkin ile birçok kadının model aldığı Curtain Bangs, havalı şekliyle her yüz tipine yakışıyor. Bu saç modeli ile köşeli yüzler daha yumuşak hatlara, yuvarlak yüzler ise daha ince bir yüz hattına sahip oluyor.





MICRO-PONY

Bu modelin bir çok farklı ismi de bulunuyor: Micro-Pony, Micro-Bangs, Micro Fringe, Short Bangs ya da Baby-Bangs – hepsi de aynı anlama geliyor. Kahkül tam da kaşların üzerinde kesiliyor ve böylece alnın yarısı da saçlarla örtülü. Micro-Pony ise Pixie Cut olarak adlandırılan saç kesimiyle çok hoş görünecektir. Özellikle de bu kesim uzun saçlılara çok yakışır. Bu kahküllü kesim en çok köşeli ve oval yüz hatlarına sahip olanlara yakışıyor. Model Margaux Brooke da Micro-Pony'nin en büyük hayranı.





BOB VE PONY KARIŞIMI: POB!

Bu kışın en ünlü saç modeli Pob olarak karşımıza çıkıyor. Klasik Bob kesimini kakülle birlikte kullandığınızda Pob modeli de kadınlara çok hoş bir hava katıyor. Tıpkı diğer kahküllü modeller gibi Pob da sizi çok daha genç gösterecek. Alman oyuncu Heike Makatsch tarafından kullanılan bu saç modeli özellikle kalın saç telleri olanlar için çok daha uygun.





70'LERİN KAHKÜLÜ SHAG KESİMİ

Shag kesimi bir çoğumuza yabancı gelmeyecektir. Alman şarkıcı Nena'nın dışında ünlü müzisyen Mick Jagger'i bu çılgın saç kesimiyle tanıyoruz. Omuzlara dökülen saç kesimiyle dikkat çeken Shag, uzun perçemlerle de süsleniyor. Kesim çok düzenli olmayan ve çok fazla katlarla yapılıyor. Kahkül ya da perçemler mutlaka uzun olmak zorunda. Özellikle oval ve kalp şeklinde yüz hatları bulunan kadınlara çok yakışan bu kesim, hem düz, hem de ince ve dalgalı saçlar için uygun.





RETRO GÖRÜNÜM İÇİN GRİNGE SAÇ MODELİ

Gringe saç modeli özellikle de sabahları saçlarını şekillendirmeye zamanı olmayan kadınlar için oldukça uygun. Cambridge Düşesi Kate Middleton, Alman model Claudia Schiffer gibi ünlüler tarafından tercih edilen bu modelde kakül yok ama perçemler ortadan ayrılmış saçlarda iki taraftan sarkıtılıyor. Gringe (uzamak) ve fringe (perçem) kelimelerinin birleşiminden oluşan bu sözcük bir saç modeli olarak karşımıza çıkıyor. Yan alınları kaplayan saçlar kadına çekicilik veriyor. Bu model özellikle uzun bir surat şekline ve yüksek bir alına sahip kadınlar için oldukça uygun.

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