Doğru saç kesimini bulun.

Oval yüz: En şanslı yüz tipi diyebiliriz. Hemen hemen her türlü saç modeli oval yüzde iyi durur. Hatta diğer yüz şekillerinde saç kesimleri yüz şekline oranlanmaya çalışılır. Yine de dikkat etmeniz gereken 1-2 küçük detay var. Yüz hatlarınızı kapatmayacak, yüzünüzün şeklini ortaya çıkaracak aynı hizada kesilmiş saçlar kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak.



Kare yüz: Yüzünüzün en dikkat çeken kısmı köşeli çenenizi yumuşatmak için Bob tarzı küt saçlar veya katlı kesimleri deneyin. Omuz hizasında kesilmiş asimetrik saçlar da size yakışan kesimlerden. Yüzünüzü ovale yakınlaştırmak için yuvarlak kakuller de kullanabilirsiniz.



Yuvarlak yüz: Yuvarlak yüzlerin önceliği yüzü daha uzun ve ince göstermek olmalı. Bunun için işe saçlarınızı ortadan ayırmakla başlayabilirsiniz. Ayrıca saçlarınızın üst kısımlarına hacim katarak da yüzünüzü daha uzun gösterebilirsiniz. Uzun doğal dalgalar, çene kısmından başlayan katlı saçlar, elmacık kemiklerinin üzerine düşen uzun perçemler de yüzünüzün incelmesine yardımcı olur.



Üçgen yüz: Üçgen yüzde önemli olan yüzdeki dar çeneyi saç uçlarına verilen hacimle oval hale getirmek. Çene hizanızdan başlayarak saç uçlarınıza vereceğiniz dalgalar daha orantılı bir görüntüye sahip olmanıza yardımcı olur. Eğer kısa saç kullanacaksanız arkaları kısa önleri uzun modelleri saçlarınızın tepesini kabartarak kullanabilirsiniz.



Kalp yüz: Kalp yüz şekline sahipseniz amacınız alnınızdaki açıklığı ve ince çenenizi dengelemek olmalı. Bunun için yandan perçemler, çene hizasından itibaren saç uçlarını hacimlendirmek en kolay yöntemler.



Uzun yüz: Uzun ve geniş bir yüzünüz varsa kıvırcık, dalgalı saçlar kullanarak yüzünüzü ovalleştirebilirsiniz. Uzun, düz ya da kısacık kesilmiş modellerden uzak durmalısınız. Yüzünüzü daha kısa göstermek için düz kakuller ya da yana taranmış perçemler de işinizi kolaylaştırabilir.