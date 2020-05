Koronavirüs sürecinde kuaförlerin kapanması ile kırık saçlar, modeli bozulan, bakımsız görünen saçlar bir kader gibi görünmeye başladı. Oysa çözüm çok zor değil. Evde kendi kuaförlüğünüzü kendiniz yapabilirsiniz. Kim bilir, belki de karantinadan çıktığınızda yepyeni bir beceri kazanmış olacaksınız.

Koronavirüs günlerinde evde karantinada olmak, sadece mental olarak değil, fiziksel olarak da etkiliyor. Özenle üzerine titrediğimiz saçlarımızın uçları kırıldı, modeli bozuldu. Ama üzülmeyin, her şeyin bir çaresi var. Kendi kuaförünüz kendiniz olabilirsiniz. Belki de bu süreçte kendinize yeni bir hobi kazandıracaksınız. Makaslar hazırsa başlayalım.



Hazırlık

Saç Modelinize Karar Verin

Mekanınızı Düzenleyin

Malzemelerinizi Tamamlayın

Saçlarınızı Hazırlayın

Kesim Vakti

Saç kesimine başlamadan önce saç modeline karar vermek, kendinize saç keseceğiniz bir alan bulmak, bu alanı saç kesimi için uygun hale getirmek önemlidir. Kesim için en önemli adım kullanacağınız malzemelerin hazır olmasıdır. Bu malzemelerin başında ise makas gelir. Malzemelerinizi hazırladıktan sonraki aşama ise saçlarınızı kesime hazırlamak. Evde küçük bir kuaför atmosferi yaratabilirsiniz. İsterseniz biraz müzik de ekler; kendi kuaför salonunuzun en önemli müşterisi olarak yeni saç stilinizi oluşturmanın keyfine varabilirsiniz.Saç kesimine başlamadan önce nasıl bir saç modeli istediğinize karar vermelisiniz. Kendi saç modelinizi tutarak sadece kısaltma mı yapacaksınız yoksa yeni bir model mi deneyeceksiniz? Bu model yüz tipinize ve kafa yapınıza uygun mu? Saç modelinize karar verirken doğru soruları sorduğunuzdan emin olun ve kendinize dürüst davranın. Eğer evde saç kesimini ilk kez deneyecekseniz, önerimiz radikal değişikliklerden kaçınmanızdır. İlk kesimlerde kendi modelinizi sürdürmeye çalışarak kısaltmayı denerseniz, bir süre sonra eliniz alışacağından yeni bir modeli denemeye hazır hale gelirsiniz.Saç kesimine başlamadan önce odanızda kesim yapacağınız sakin bir köşe seçin. Yere bir örtü sermeniz, kesim esnasında odanıza saç tellerinizin dağılmasını önleyecektir. Kesimin uzun sürme ihtimaline karşın bir sandalyeye yerleşmenizi tavsiye ederim. Oturduğunuz sandalyenin karşısına önünüzü görebilmeniz için bir ayna yerleştirin. Mümkünse arkanızı görebilmek için de sandalyenin arkasına bir ayna koyun. Kuaförlük yapacağınız mekân hazır.Saç kesimi konusunda birçok insanın düştüğü hata makas seçimidir. Makasınız evde kullandığınız kırtasiye tipi makaslardan ya da terzi makaslarından olmamalıdır. Saçınıza istediğiniz gibi şekil vermeniz ve saçınızdaki makas izlerinin kötü görünmemesi için ihtiyacınız olan; kuaförlerin kullandığı profesyonel saç makaslarıdır. Eğer elinizde bir tane yoksa edinene kadar kesime başlamamanızı tavsiye ederiz. Eğer ilk kez kesim yapacaksanız uçları kısa makasları tercih etmelisiniz. Uçları uzun olan makasları yönetmeniz daha zor olacağından, bu tarz makaslarla şekil vermekte zorlanabilirsiniz. Makas dışında yanınızda olması gerekenler: Bir tarak, ıslak saç kesimi yapacaksanız temiz bir şişe içerisinde su, saçınızın yanlarını rahat görebilmeniz için bir el aynası ve istediğiniz saç modelinin bir resmi. Malzemeler de hazır. Şimdi saçlarınızı hazırlayalım.Saç kesimi yapmadan önce saçlarınızı mutlaka yıkayın. Eğer ıslak kesim yapacaksanız, saçlarınızı taradıktan sonra havlu ile sarın ve ıslaklığını iyice alın. Çok ıslak olan saçta makas kayacağından kesim zor olacaktır. Eğer kuru kesim yapacaksanız saçlarınızı kurutun ve her zaman kullandığınız şekilde tarayın. Saçlarınız da kesime hazır. Artık başlayalım.Saç kesiminin seçtiğiniz saç modeline göre birçok farklı yöntemi var. Örneğin perçem kesimi yapacaksanız saçlarınızın kuru olması kesimi kolaylaştıracaktır. Bukleli, düz ya da dalgalı saçlar için de kesim şekilleri farklılık gösteriyor.





At Kuyruğu Yöntemi

Evde saç kesimi için en çok önerilen yöntem at kuyruğu yöntemidir. Yıkadığınız, nemli saçlarınızı iyice tarayın ve tam ortadan hizalayarak ikiye ayırın. Arkada çok sıkı olmayan bir at kuyruğu ile saçlarınızın tamamını toplayın. Bu at kuyruğu ense kökünüzden iki-üç santim aşağıda başlamalıdır. Ardından ikinci bir toka ile kesmek istediğiniz uzunluğu işaretleyin. İşaretlediğiniz noktanın biraz altına makası yerleştirin ve kesin. Ardından saçınızı açın ve kontrol edin; uzun kalan yerlerini düzeltin. Düzeltme işlemi esnasında saçınızı kısaltmamaya özen gösterin.





Kesme işleminin ardından saçınızı açın ve kontrol edin; uzun kalan yerlerini düzeltin.





Kuru Kesim

Kuruttuğunuz saçlarınızı bir düzleştirici yardımı ile iyice düzeltin. Saçınıza her zaman kullandığınız şekli verin ve saçlarınızı ayırarak kesme işlemine başlayın. Bir yandan sürekli olarak aynadan kontrol edin. Bukleli veya dalgalı saçlara sahipseniz saçınızı kestiğiniz uzunluktan iki ya da üç santim daha kısalacağını düşünerek kesin.