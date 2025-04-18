Ariel dalgaları: Bu yazın en büyük saç trendi
Evet bu yazın en büyük saç trendiyle karşı karşıyayız: Ariel dalgaları... Hem zahmetsiz oluşu hem de yaz sıcaklarında kolay kolay bozulmaması nedeniyle bu sene oldukça popüler olacağa benziyor. Bu yaz doğal ve gösterişli bu modeli denemeye ne dersiniz?
Hava ısındıkça, güzellik rutinleri daha kolay hale geliyor. Ancak bu yılın en yeni yaz saç trendi "Ariel dalgaları" sayesinde okyanus dalgalı tutamlar oldukça popüler olacağa benziyor.
“Ariel dalgaları” gelecek sezonun önde gelen saç trendi olmaya aday. Bu, büyük ölçüde, 9 Nisan'da 'Fashion Trust US Ödül Töreni''nde kıvırcık saçları ile ilk kez kameralar önüne çıkan Keke Palmer sayesinde oldu. Bakır tonlarındaki bu tarzı onun imza görünümü haline geldi. Etkinlikteki kabarık bukleleri oldukça göz alıcıydı.
Ve Palmer, Ariel fantezisini yaşayan tek kişi değildi. Shakespearevari kırmızı ve bakır tonları bu yıl her yerdeydi. Sıcak ve nemle birleşince, hacim ve bukleler bir araya gelerek müthiş zahmetsiz bir saç kombinasyonunu yaratıyor.
Ariel dalgaları nasıl yapılır?
Elbette, Ariel dalgaları sadece kızıl saçlar için değildir. Denizkızı esintili görünümü herhangi bir dokuyla da elde edebilirsiniz. Örnek olarak? Dove Cameron'ın son saç modeli...
Saç stilisti Giannetos bu görünüm hakkında, "Dove'a uzun denizkızı saçı vermek istedim ama aynı zamanda havalı ve modern de yapmak istedim. Ona Hilary Duff Y2K (2000'lere ait saç stili) dokunuşu yaptım" diyor.
Dalgaları oluşturmak için saç düzleştiricinizden yardım alabilirsiniz. İster havuz partisine ister bir randevuya gidiyor olun, Ariel dalgaları sezonun en iyi saç trendi olmaya aday.