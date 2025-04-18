Ariel dalgaları: Bu yazın en büyük saç trendi

Ariel dalgaları nasıl yapılır?

Elbette, Ariel dalgaları sadece kızıl saçlar için değildir. Denizkızı esintili görünümü herhangi bir dokuyla da elde edebilirsiniz. Örnek olarak? Dove Cameron'ın son saç modeli...

Saç stilisti Giannetos bu görünüm hakkında, "Dove'a uzun denizkızı saçı vermek istedim ama aynı zamanda havalı ve modern de yapmak istedim. Ona Hilary Duff Y2K (2000'lere ait saç stili) dokunuşu yaptım" diyor.

Dalgaları oluşturmak için saç düzleştiricinizden yardım alabilirsiniz. İster havuz partisine ister bir randevuya gidiyor olun, Ariel dalgaları sezonun en iyi saç trendi olmaya aday.