Oldum olası ince telli saçlara sahip biriyseniz ve hep kalın telli, kabarık, ahenkle dans eden saçlara sahip olmak istediyseniz bu yazımız tam size göre.

İnce telli saçlara sahip olmanın artılarından söz edelim önce. Mesela saç kurutmanın çok hızlı olması ya da at kuyruğu yaptığınızda başınızın ağrımaması gibi şahane pozitif yönleri vardır. Ama öte yandan kalın parlak gür saçlar da herkesin hayali…



Aslında bu genetic olduğu için bir çok yöntem çok gözle görülür bir sonuç vermeyebilir ama işe yarayan teknikler kesinlikle var ve biz de sizinle onları paylaşıyoruz





Şampuan ve Krem

Saç Güçlendirici /kalınlaştırıcı şampuan ve kreme yatırım yapın. Saçınız söz konusu oldupunda sülfat içeren hiçbir ürün dostunuz değildir, bunu bir kenara not edin. Şampuanınızı çok köpürten ve saçınızdaki tüm yağı temizleyen bu maddedir ama öte yandan bu bütün yağları parçalama niteliği sebebiyle kafa derinizi ve saçınızı derinden kurutur ve hatta kaşıntı ya da döküntü gibi iritasyonlara bile sebep olabilir. O yüzden şampuan ve saç kremi seçiminizi yaparken mutlaka sülfat içermeyen ve saç güçlendirenürünleri deneyin. Hangisi size en çok iyi geldiyse onunla devam edin.





Saç Şekillendiriciler

Bu çok barizmiş gibi durabilir ama biz yine de yazmadan geçmeyelim. Özellikle volüm vermek için tasarlanmış saç şekillendiriciler ince telli ve zayıf saçlara hacim vermek konusunda harikalar yaratabiliyor. Burada da iyi bir markaya veya iyi bir ürüne yatırım yapmaya çekinmeyin, uzun vadede çok faydasını görürsünüz





Dalgalar

Doğal ve büyük dalgalar ince ve düz saçlara anında bir hacim katar. Kalın bir saç maşası ile iri dalgalar yaptığınızda saçlarınız hem daha kalın ve gür, hem de hacimli görünecektir. Tabi çok önemli bir hatırlatma yapalım. Bunu çok sık yapmayın ve MUTLAKA ısıdan koruyucu bir sprey kullanarak maşa yapın. Yoksa saçlarınıza daha da çok zarar verebilirsiniz.





Kafa Derisi Temizliği

İlk maddede bahsettiğimiz saç güçlendirici / kalınlaştırıcı ürünler tartışmasız faydalı olsa da bir tek negatif yönü var ki bahsetmeden geçmemek lazım. Bir sure kullanımdan sonra saç diplerinde ve kafa derisinde birikmelere yol açabilir. Bu sebeple size tavsiyemiz, saç güçlendiren ürünlerin yanında haftada bir kere de derinlemesine temizleyici bir şampuan ile saçınızı ve kafa derinizi iyice temizleyin ki inatçı ürün kalıntılarından kurtulun.





Saçınızı Farklı Ayırın

Bu aslında çok basit ama anında etkili bir yöntemdir. Saçınızı hem saga doğru ayırıyorsanız sola doğru ayırın, anında hacim verecektir. Hatta saç dibine hacim veren saç pudrası da kullanabilirsiniz, daha uzun süre dayanır ve ekstra volüm katarsınız.





Postiş veya Ek Saç

Sabırsızsanız veya özel bir gün için ekstra hacimli saçlar istiyorsanız postiş (çıtçıt) veya ek saç iyi bir alternatif olabilir. İster ilk defa kullanıyor olun, ister deneyimli olun, fark etmez, doğru uygulandığında ve profesyonel bir yerde yapıldığında muhteşem sonuçlar alabilirsiniz. Üstelik çıtçıtlı modellerde saçınızın dilediğiniz kısımlarına takarak farklı farklı modeler yaratmanız da çok kolay.





Belirgin Dalgalar

Yukarıda saçlarınız düz ise nasıl dalga vererek hacim verebileceğinizden söz etmiştim. Saçlarınız ince telli ama kendiliğinden dalgalıysa o zaman da bukle/dalga belirginleştirici ürünler almanız çok akıllıca olabilir. Çoğunlukla krem şeklinde olan bu ürünler hem saiınızı daha belirgin ve parlak yapacak hem de anında bir volüm katacaktır.







Saç İçin Tabletler

Uzun vadede saçlarınızı daha kalınlaştırmak ve güçlendirmek için vitamin ve besin takviyeleri alabilirsiniz. Instagram’da gördüğünüz x hapından ya da Kim Kardashian’ın çiğnediği mavi haplardan söz etmiyoruz. Doktorunuza da danışarak alabileceğiniz ve eczanelerde satılan bilindik markaların güçlü takviyelerinden söz ediyoruz.



Saçı besleyen çeşitli vitaminler ve proteinlerdir. Dolayısıyla içinde Biotin, Demir ve B Vitamini bulunan ve bildiğiniz güvendiğiniz bir markanın ürününü alabilirsiniz.

