Hacimli saçlar için!

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Saç teline işleyerek saça hacim kazandıran bir seri..

İnce telli saçlara sahip kadınların en büyük arzusudur hacimli saçlar…Ancak seyrek görünen ince telli saçlara sahip kadınlar için hacimle yükselen saçlara sahip olmak hiç kolay değil. Çünkü ince telli saçların şekil alma gücü zayıftır ve verilen stilin kalıcılığı oldukça düşüktür. Kérastase, ince telli saçlara sahip kadınlar için yeni bir saç bakım serisi sunuyor: VOLUMIFIQUE

Saç telini yoğunlaştırarak doku kazandıran bu bakım serisini saçı ağırlaştırmadan, saç teline işleyerek saça hacim kazandırıyor. Deneyin!

