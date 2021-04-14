Head&Shoulders ve Danla Bilic’ten Yeni Dijital Reklam Filmi!

Yayına girdiği anda büyük ilgi uyandıran dijital reklam filminde Danla Bilic, saç ve saç derisinin ihtiyaç duyduğu güçlü etkiyi Supreme Güç serisinde bulduğundan bahsediyor.

Türkiye’nin 1 numaralı kepek şampuanı Head&Shoulders’ın argan yağı ve bambu özü içeren yeni serisi Supreme Güç için Danla Bilic ile çektiği dijital film, sosyal medya platformlarında yayına girdi. Videoda Danla Bilic saç dökülmesine karşı saç ve saç derisinin ihtiyaç duyduğu güçlü etkiyi Supreme Güç serisinden aldığı mesajını vererek, argan yağı ve bambu özü sayesinde saç ve saç derisini anında rahatlamış ve güçlü hissettiğini anlatıyor. Danla Bilic, izleyicilere anında kafayı rahatlatmak için Head&Shoulders’ın %90’a kadar daha az saç dökülmesi sağlayan Supreme Güç serisini tavsiye ediyor.

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