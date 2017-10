Saçlarınıza farklı şekiller vermek konusunda sıkıntı çekiyorsanız sizler için sunduğumuz oldukça farklı örgü çeşitleri arasından dilediğinizi seçerek yeni modeller yaratabilirsiniz.

Bunlardan en çok merak edileni ve denenmek istenen örgü çeşidi Hollanda örgüsü olmaktadır. Hollanda saç örgüsü nasıl yapılır merak ediyorsanız hazırlamış olduğumuz ayrıntılı açıklamayı inceleyerek kendinizde uygulayabilirsiniz.



Öncelikle örmeye başlamak istediğiniz yerden belli bir tutam saç alıyorsunuz. İşlemi daha kolay yapmak için bu bir tutam saçı lastik toka takarak tutturun. En alt kısımdan başka bir tutam saç alın ve onları da başka bir lastik toka yardımıyla bağlayarak diğer saçlara karışmamasını sağlayacak şekilde tutturun. En başta üst tarafınızda ayırdığınız saçları 3 ayrı ancak aynı oranda olacak şekilde ayırın. Ortada kalan sa�� tutamını serbest bırakın ve sağ ile soldaki tutamları da ayrı ayrı lastik tokalar ile bağlayın. En altta ayırmış olduğunuz saçlarınızı da iki ayrı ancak yine eşit olacak şekilde parçalara ayırın. Üstte boşta kala ortadaki saça da bu kısma ekleyin ve örün. Altta kalan saçlar için de sürekli olarak aynı işlemi yapmaya devam edin. Genel olarak yapacağınız işlem saçları iki eşit tutama ayırmak ve üstte kalan boş kısmı bunlara eklemek. Bu hareketi saçlarınızın en ucuna kadar devam ettirin.







Her gün saçlarınıza özel olarak şekil vermek tabii ki de zor olacaktır. Kimi zaman hasta olursunuz kimi zaman vaktiniz olmaz. Bu gibi durumlarda imdadımıza da örgüler yetişir. Aynanın karşısına geçip saatlerce uğraşarak yapmaya çalıştığınız modeli elde edemeyince de tüm hevesiniz kaçar ve tüm planlarınızı iptal etmek istersiniz. Ancak artık Hollanda örgüsü nasıl yapılır biliyorsunuz. En sıkıştığınız zamanlarda bu örgüyü kullanarak saçlarınızı şık bir görünüme kavuşturmanız zor olmayacaktır. Üstelik bu modeli sadece gündelik hayatta değil, gece dışarı çıkarken de kullanabilirsiniz. Saçınızın aralarına ekleyeceğiniz boncuklar, kurdeleler ve benzeri süslemelerle çok farklı görünümler oluşturabilirsiniz. Böylece kuaförlere paralarınızı yatırmadan harika bir model elde etmiş olursunuz.







Hollanda örgüsünü yapmaya ilk başladığınızda zorlanabilirsiniz. Ancak zamanla tekrarladığınızda eliniz kolayca alışacak ve çok kısa sürede örgünüzü tamamladığınızı göreceksiniz. Her örgü modeli için aslında bu kural geçerlidir. Başta istediğiniz gibi olmayabilir ve moraliniz bozulabilir. Yine de denemekten hiç vazgeçmemelisiniz. Çünkü birkaç deneme sonrasında eliniz alıştığında elde etmiş olduğunuz modeller herkesin ilgisini çekmeye başlayacak ve bu modeli nerede yaptırdığınızı sormaya başlayacaklar.



Hollanda örgüsü dışında başka modellerde vardır. Bunların hangileri olduğunu merak ediyor ve denemek istiyorsanız meraklıları için birkaç örgü çeşidinin de nasıl yapıldığını sizler için dile getirdik. İkinci olarak bahsedeceğimiz örgü Fransız örgüsü olarak geçiyor. Aslında bu örgünün halk arasında bilinen bir başka adı daha var. O da balıksırtı dediğimiz örgü çeşidi. Balıksırtı modelini yani diğer adıyla Fransız örgüsünü yapmadan önce saçlarınızı mutlaka tarayın ve düzgün bir hale getirin. Diğer türlü saçlarınız örgü esnasında birbirine karışacak ve siz de işin içinden çıkamayacaksınız. Durum böyle olunca bir daha kolay kolay Fransız örgüsü denemek isteyeceğinizi sanmıyoruz.







Saçınızı örmeye nereden başlayacaksanız oradan bir tutam alın ve diğer saçlardan ayırın. Aldığınız parçaları da 3 eşit parça olacak şekilde ayırın. İşleme ortadaki ve soldaki parçaları kullanarak başlıyoruz. Bunları sol elinizle tutun, sağda kalan parçayı da sağ eliniz için saklayın. Sol elinizdeki parçaları tutarken sağ elinizdeki parçayı bunların altından geçirin. Her seferinde sağda kalan parçayı bunların arasından geçirerek işleminize devam edin. Aslında yaptığınız işlem normal örgüye çok benzemektedir. Sadece yanlardan ek olarak her örgü sırasında saç alarak en alta doğru gidiyorsunuz. Son aşamaya geldiğinizde de isterseniz saçlarınızı aynı örgü ile devam ettirin, isterseniz bir toka ile sabitleyin.



Bir diğer model de halat örgüsü modeli. Bu modeli yapmak için saçlarınızı 3 değil iki eşit parçaya ayırmanız gerekiyor. En altta kala saçı diğer saçların üzerine koyun. Üstte kalan saç da bu işlem sırasında alta geçmiş olacak. Üstte olan parçayı parmağınız ile sabitleyin ve altta kalan saçı yeniden üstteki saçın üzerine koyun. Saçlarınızın sonuna kadar bu işlemi devam ettirin. En son aşamada da lastik bir toka ile işlemi sonlandırarak saçlarınızı bağlayın.



Sıra geldi şelale örgüsüne. Şelale örgüsü ile saçlarınıza çok farklı şekiller verebilirsiniz. İsterseniz başınızı bir taç gibi çevreletebilir, isterseniz sadece tek bir kısmına uygulayabilirsiniz. Fransız örgüsündeki mantık ile şelale örgüsünün mantığı çok benzemektedir. Fransız örgüsünden her örgü aşamasında sağdan ve soldan saçlar alınırken şelale örgüsünde sadece sağdan veya sadece soldan saç alınarak örgü ilerletilir. Saç alınmayan diğer tarafta kalan saçlar da serbest durduğu için saçınızın ördüğünüz tarafında bir düşmeyen bir taç görüntüsü elde edebileceksiniz.







