Yeni geliştirilen tıraşsız ekim tekniği DHI, saç ektirmek isteyen kadınlar için alternatif sunuyor.

Birkaç yıl öncesine kadar erkeklerde yüzde 60, kadınlarda yüzde 40 görülen saç dökülme oranı, günümüzde tersine dönmüş durumda. Yani, artık kadınların yüzde 60’ı erkeklerin ise yüzde 40’ı dökülme sorunu yaşıyor. Bu durum, saçlarını geri kazanmak isteyen kadınları daha kalıcı çözümler bulma arayışına itiyor. Yeni geliştirilen tıraşsız ekim tekniği DHI şimdiye kadar kadınlar için bir çözüm olarak görülmeyen saç ekimini mümkün kılıyor.

Türkiye’de HairNeva Saç Ekimi Kliniği’nde uygulanan traşsız ekim yöntemi DHI, saç ektirmek isteyenlerin saçlarını kazıtma kabusuna son veriyor ve ciddi saç dökülmesi yaşayan kadınlar için de çok iyi bir seçenek sunuyor. DHI yöntemi, doğal saça en yakın sonucu veren, yara izi riski düşük, saç yoğunluğu daha sık, iyileşme hızı yüksek, en yeni saç ekim tekniği olarak da çok tercih ediliyor.

NASIL UYGULANIYOR?

DHI yöntemi, doğal saça en yakın sonuç alma imkanı veriyor. DHI tekniğinde saçlar tıraş edilmediği gibi, ekim yapılacak bölgelere herhangi bir kesi yapılmıyor, saç kökleri kullanılan özel uçlu bir kalem yardımıyla direkt olarak ekiliyor. Ekim işleminin tek tek yapıldığı bu teknikte greft’ler, özel iğneler sayesinde daha sık aralıklarla, ardı ardına yerleştirilebiliyor. Yani saç yoğunluğu daha sık olabiliyor. Çok ince bir iğne aracılığı ile saçın doğal çıkış açısına uygun bir şekilde tek tek yuvarlak doğal kanallar oluşturarak saç ekimi işlemi yapılıyor. Saçın büyüme açısına bağlı olarak, değişik açılarda saç ekme imkanı da veren, özellikle saç çizgisi gibi hassas bölgelere uygulandığında daha doğal bir görünüm sunan DHI tekniği, çok daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Klasik yöntemlere göre daha uzun süren bir işlem, ama herhangi bir kesi işlemi yapılmadığı için iyileşme süreci daha kısa sürüyor.