Kıvırcık saçlara şekil vermek ve bu şekli korumasını sağlamak pek çok kadının merak ettiği konulardan.

Kıvırcık saçlar, yapıları gereği hacimli dururlar. Bu hacim saçınıza istediğiniz şekli vermenizi zorlaştırabilir. Düz saçlar için uygulanabilecek her bir saç modeli kıvırcık saçlar için uygun olmaz. Fakat elbette kıvırcık saçlar için de kolay saç modelleri var. Bu saç modellerinin güzel görünmesi için öncelikle saçlarınıza iyi bakmalısınız. Saçlarınıza sürekli dokunma alışkanlığınız varsa, bir an önce ellerinizi saçlarınızın üzerinden çekmekle başlayın. Ellerinizin üzerindeki kir, saçlarınızın kısa sürede yağlanmasına ve buklelerinizin kötü bir görünümüne sahip olmasına neden olur.



Saç buklelerinizin en doğal formunu alması için saçlarınızı yıkadıktan sonra kendiliğinden kurumaya bırakın. Eğer kış aylarındaysanız ya da evden hemen çıkacaksanız ve mutlaka saçlarınızı kurutmanız gerekiyorsa saç kurutma makinesi difüzörü kullanın. Böylelikle bukleleriniz daha belirgin bir hale gelecektir. Buklelerinizin daha güzel görünmesi için saçlarınızı durularken soğuk su kullanın ve saçlarınızı gerektiği miktarda nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Eğer gün içinde saçlarınız karışırsa tarak kullanmayın, parmaklarınızı kullanarak düzeltin.







Kıvırcık Saçlar için Saç Modelleri

• Kıvırcık saçlarınızı topuz yaparak sofistike bir görünüme sahip olabilirsiniz. Tepede topuz günlük hayatta ve ofis ortamında keyifle kullanılabilir. Kıvırcık saçlar yapıları gereği hacimlidir ve bu sayede kıvırcık saçlı kadınlar topuzlarını daha büyük gösterecek malzemelere ihtiyaç duymazlar. Yine de eğer saçlarınızın ince telliyse ve topuzunuzun daha büyük durmasını istiyorsanız topuz süngeri kullanabilirsiniz.

• Yaz aylarında renkli bir görünüm için saçlarınızda toka ve aksesuarlar kullanabilirsiniz. Bu yaz özellikle saçlara eşarp bağlamak çok moda. Eşarbı saç bandı gibi kullanarak oldukça şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Eğer yazın sıcak havalarında saçlarınızı açık olarak kullanmak istemiyorsanız saçlarınızı bir toka ile toplayıp tokanın etrafına eşarp sarabilirsiniz veya eşarbı toplu saçlarınızda da saç bandı gibi kullanabilirsiniz.

• Dağınık topuz modelleri kıvırcık saçlara çok yakışır. Üstelik bu modeller kıvırcık saçlı kadınların en kolay şekilde uygulayabildikleri saç modellerindendir. Düz saçlı kadınlarda dağınık topuz kısa bir süre içinde bozulurken kıvırcık saçlı kadınlarda daha uzun süre boyunca sabit kalır. Eğer saçlarınızın çok dağınık görünmesinden şikâyetçiyseniz tel tokalarda sabitleyebilirsiniz ama bu modelde olabildiğince dağınık görünüm makbul olduğundan siz saçlarınızı serbest bırakın deriz! Birazcık sprey ile saç modelinizin gün sonuna kadar dayanmasına yardımcı olabilirsiniz.

• Şelale örgü saç modeli düz saçlı kadınlar kadar kıvırcık saçlı kadınlar tarafından da beğenilerek kullanılıyor. Hatta şelale örgüsünün kıvırcık saçlı kadınlara düz saçlı kadınlardan daha çok yakıştığını bile söyleyebilirsiniz. Üstelik bu modelde saçlarınız yüzünüze düşmez ve özellikle sıcak yaz günleri için kullanışlıdır.







Uzun ve Dolgun Saçlar

Düz saçlı kadınların en büyük hayali dolgun saçlara sahip olmaktır ve bu çoğu zaman ek bir uygulama olmadan mümkün olmaz. İşte kıvırcık saçlı kadınların en çok kıskanıldıkları nokta budur çünkü onların saçları doğal olarak hacimlidir. Bu durumda sadece bir maşa ile etkileyici bir görünüme sahip olabilirsiniz demektir. Temiz saçlarınızı ortadan ikiye ayırın ve maşayı orta ısıya ayarlayarak saçlarınızda doğal bukleler yaratın. Bu saçı günlük hayatınızda, iş ortamında ve en şık etkinliklerde bile kullanabilirsiniz. Birazcık spreyi unutmayın ki, saçınızın güzelliği daha da kalıcı olsun.

Saçlarınızın üst kısımlarını daha düz, alt kısımlarını ise bukleli yaparak denizkızı bukleleri de yapabilirsiniz. Burada bukleler genellikle saç uçlarında birikir. Maşa ile bu model de kolaylıkla uygulanabilir. Siz yine de maşa kullanırken dikkatli olun. Maşa özellikle yüksek ısıda olduğu zaman tehlikelidir, ellerinizin ya da kollarınızın yanmasına neden olabilir. Isıyı orta değerden çok da yukarı çıkarmayın ki hem kendinize zarar verme riskiniz minimuma insin hem de aşırı sıcak maşa saçlarınızı yıpratıp cansızlaştırmasın.



Kıvırcık saçlarınızı dalgalı da kullanabilirsiniz. Üstelik bunun için herhangi bir işleme bile gerek yok. Banyodan çıktıktan sonra saçlarınız biraz kurusun ve nemli kalsın. Nemli saçlarınızı örün ve sabaha kadar açmayın. Sabah uyandığınızda saçlarınız kendiliğinden harika dalgalara kavuşacaktır. Bu işlem için ısı ya da kimyasal madde kullanılmaması da artılardan. Örgü dalgası saçlar her yaştan kadının kolayca kullanabileceği yapıdadır.







Kıvırcık saçlarınızı atkuyruğu yaparak ya da yandan toplayarak da şık bir şekilde sergileyebilirsiniz. Özellikle yandan toplama modeli kıvırcık saçlara çok yakışır. Ayrıca bu model çok sık görülmediği için de sizi farklı ve modern gösterir. Üstelik saçları yandan toplamak atkuyruğundaki gibi bir süre sonra başınızın ağrımasına neden olmaz. Saçınızı biraz da serbest bırakarak bu modelle göz alıcı bir görünüme sahip olabilirsiniz.