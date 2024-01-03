Kökten uca bakım: Yeni yılda sağlıklı saçlar için saç bakım ürünü önerileri

HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI
TEST EDİN
Saçınızın yıpranıp yıpranmadığını anlamak için dikkat edin…
Önce sağlıklı saç demek esnek ve kolay kopmayan saçlar demektir. Bu nedenle saçınızın gücünü kontrol etmek için gevşek bir saç tutamını parmağınıza dolayın ve gidebildiği kadar uzatmaya çalışın. Kolayca kırılıyorsa bu, saçınızın nemsiz olduğunun ve ek beslenmeye ve güçlenmeye ihtiyacı olduğunun bir göstergesidir.
Saçınızın yapısını test etmek için ellerinizi nazikçe saçlarınızın üzerinde gezdirin. Saçınız engebeli hissediyorsa, bu genellikle saçınızın gözenekliliğinden kaynaklanır. Bu da saçın nemsiz olduğu anlamına gelir.
JENNIFER LOPEZ
Jennifer Lopez’in saç bakımında vazgeçemediği ürünlerin başında gelen Olaplex, hızlı ve etkili sonuçlarıyla herkesi şaşırtmayı başarıyor. Saç uçlarının onarımına da yardımcı olan ürünü boya öncesi kullanarak yıpranmaya karşı önlem alabilirsiniz.
Olaplex No 8 nemlendirici saç maskesi 1290 TL
Son zamanlarda kullandığım en iyi saç maskelerinden biri. Kırık saç uçlarına anında etki ediyor ve keratin sayesinde saçımın elektriklenmesini de engelliyor. Şampuan sonrası havlu ile nemini aldığım saçlarıma uyguluyorum. İlk kullanımdan itibaren saçlarım yumuşacık oldu.
Aveda Botanical Repair yoğun güçlendirici maske 275 TL