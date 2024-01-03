Kökten uca bakım: Yeni yılda sağlıklı saçlar için saç bakım ürünü önerileri

HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI

TEST EDİN

Saçınızın yıpranıp yıpranmadığını anlamak için dikkat edin…

Önce sağlıklı saç demek esnek ve kolay kopmayan saçlar demektir. Bu nedenle saçınızın gücünü kontrol etmek için gevşek bir saç tutamını parmağınıza dolayın ve gidebildiği kadar uzatmaya çalışın. Kolayca kırılıyorsa bu, saçınızın nemsiz olduğunun ve ek beslenmeye ve güçlenmeye ihtiyacı olduğunun bir göstergesidir.

Saçınızın yapısını test etmek için ellerinizi nazikçe saçlarınızın üzerinde gezdirin. Saçınız engebeli hissediyorsa, bu genellikle saçınızın gözenekliliğinden kaynaklanır. Bu da saçın nemsiz olduğu anlamına gelir.