Menopoza geçiş dönemindeki saç dökülmesiyle nasıl baş edersiniz?

Menopoz, regl döneminizin sona erdiği anlamına gelir. Adet döngüsü olmadan en az 12 ay geçtikten sonra resmi olarak teşhis edilen menopoz genellikle bir kadının 40'lı veya 50'li yaşlarında ortaya çıkar. “Perimenopoz” ise, menopozdan önceki aylar veya yıllar süren dönemi ifade eder.

Perimenopoz sırasında kadınlar, vücutlarının geçirdiği hormonal değişime bağlı bir dizi semptomla karşılaşabilirler. Bunlar zaman zaman klasik sıcak basmalarının ötesine geçer ve şunları içerebilir:

Düzensiz regl

Vajinal kuruluk

Titreme

Gece terlemeleri

Uyuma zorluğu

Ruh halindeki değişiklikler

Kilo almak

Kuru cilt

Meme dolgunluğunun kaybı

Ve ... saçların incelmesi

Aile hekimi Dr. Monica Williams, hormonların yönlendirdiği ergenlik ve hamilelik durumları gibi, "menopoz ve perimenopozun da bir hastalık olmadığını" söyledi. “Bu sadece bir döngü. Bu normal bir süreç.”

PERİMENOPOZAL SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL GÖZÜKÜR?

Çoğunlukla saç çizgisinin gerilemesi ve tepe bölgesindeki saçların incelmesi olarak ortaya çıkan erkek tipi kelliğe aşina olabilirsiniz. Kadınlarda saç dökülmesi ise farklı görünme eğilimindedir.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Susan Loeb-Zeitlin, “Perimenopoz döneminde en sık görülen saç dökülmesi türü, ‘kadın tipi saç dökülmesi’ olarak bilinen saç derisi çevresindeki saçların incelmesidir. Genellikle bu durumda, ön saç çizgisi sağlam kalır ve saç, kademeli olarak incelir," diyor.

PERİMENOPOZAL SAÇ DÖKÜLMESİNE NE SEBEP OLUR?

Loeb-Zeitlin, "Menopoz geçişi sırasında androjenik hormonların östrojen hormonlarına oranı değiştiğinden, perimenopozal saç dökülmesi hormonlarımızdaki değişime bağlı olarak meydana gelir" diyor.

70 yaşına geldiklerinde kadınların %38'inde androjenik (hormon kaynaklı) saç dökülmesi görülüyor. Ne yazık ki, yukarıda da belirtildiği gibi, hormon seviyeleri kişiden kişiye o kadar büyük farklılıklar gösteriyor ki, kan testleri, perimenopozal saç incelmesinin sorumlusunun hormonlar olup olmadığını değerlendirmenin güvenilir bir yolu değil.

Bunun yerine doktorunuz saç dökülmesinde bir düzen olup olmadığını ve yaşayabileceğiniz diğer perimenopoz semptomlarını not edecek ve diğer olası nedenleri ekarte edecektir.

Loeb-Zeitlin, "Çoğu kadın menopoz sürecinde saç dökülmesi yaşamıyor, ancak muhtemelen kadınların yarısı geçiş sırasında bazı saç değişikliklerini fark ediyor," diyor. Bu süre zarfında saçınızın inceldiğini fark etmeniz, mutlaka değişen hormonların suçlu olduğu anlamına gelmez.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN DİĞER OLASI NEDENLERİ NELERDİR?

Saç dökülmesinin diğer potansiyel nedenleri arasında genetik yatkınlık, stres, kronik hastalık, tiroid hastalığı, ilaçlar, beslenme yetersizlikleri ve hatta bazı saç stilleri yer alır.

Örneğin, saçlarınızı sıkı bir şekilde at kuyruğu, topuz veya mısır örgüsü şeklinde toplamak traksiyon alopesisine, yani tipik olarak şakaklarda ve saç çizgisinde görülen saç dökülmesine neden olabilir.

Williams, bazı saç ürünlerinin folikülleri kurutabileceğini de belirtiyor. Konu saç bakımına gelince, "bazen gençken, yaşlandıkça yapamadığınız şeylerden, yine o hormon değişiklikleri nedeniyle sıyrılabilirsiniz."

Williams, "D vitamini eksikliği olan kişiler sıklıkla kendilerini yavaş saç büyümesi veya saç dökülmesi yaşarken bulabilirler" diyor. Ayrıca hastaların demir, folik asit ve B vitaminleri düzeyleri de önemli: "Tüm bunların eksiklikleri de kadınlarda saç dökülmesine neden olabilir."

“Fibroz alopesi” ise kafa derisinin ön ve yan kısımlarında saç dökülmesidir. Bu tür saç dökülmesi menopoz sonrası kadınlarda görülür. Loeb-Zeitlin, bunun "inflamatuar bir reaksiyon" olduğunu ve "bağışıklık sisteminin tepkisinden olabileceğin” söylüyor.

Saç büyümesinin, saçın dökülmesiyle biten bir döngüyü takip ettiğini unutmamak önemlidir. Günde 100 saç teline kadar kayıp normal kabul edilir, çünkü bunların yerini genellikle yeni saçlar alır.

Williams, "Bazen saçınızın kırıldığını sanarsınız ama aslında yeni saçlar geliyor demektir," dedi.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN NE YAPMALI?

Pek çok farklı etmen saç dökülmesini tetikleyebileceğinden, hangi tedavinin uygun olabileceği konusunda bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Williams, "Tek bir çözüm yok, çünkü sorunun tek bir nedeni yok," diyor.

Loeb-Zeitlin ise bir kadın doğum uzmanına veya dermatologa görünmenizi önerdi. "Tam anlamıyla bir plan oluşturmak adına fiziksel tahlil ve kan tahlili yapılmalı," diyor.

Loeb-Zeitlin, hormon değişikliklerinin saçların incelmesine yol açma potansiyeline rağmen "saç dökülmesi için hormon tedavisinin kullanımını destekleyen büyük bir kanıt bulunmadığını" söylüyor.

Saç dökülmesi, yaşla birlikte oldukça yaygın olduğundan ve kozmetik bir sorun olduğundan, kadınlar bunun çok da önemli olmadığını veya birlikte yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini düşünebilirler. Ancak mevcut tüm olası nedenler ve tedaviler göz önüne alındığında, saç dökülmesi kesinlikle doktorunuzla görüşmeye değer bir konudur.