Işıl ışıl parlayan, her telinden sağlık akan, bir bakanın defalarca kez baktığı saçlar için sihirli besin ve mucizevi bitkilerden yardım alarak doğal bakım ritüelinizi yaratın!

Yazı: Elif Gürsoy



Avokado ve muz ikilisi

Malzemeler:

1 adet muz (kabuğu ile)

1 adet soyulmuş avokado

2 yemek kaşığı zeytinyağı



Uygulama:

Muzu kabuğundan ayırın ve meyve püresi haline getirin. Ardından kabuğunu mutfak robotunda çekin ve bir kasede iyice karıştırın. İçerisine avokado ve zeytinyağı ekleyip, tüm malzemeleri karıştırın. Karışımı kökten uca kadar saçlarınıza eşit bir şekilde yedirin. 5 dakika beklettikten sonra durulayın.







Besleyici ve yumuşatıcı

E vitamininden zengin avokado, saçlarınızı kökten uca nemlendirirken, yumuşatıyor. Kepek oluşumunu önleyerek, dökülmeye karşı geliyor.



Yumurtanın gücü

Malzemeler:

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

30 ml ılık su



Uygulama:

Yumurtayı kırıp, sarısı ve beyazı iyice karışıncaya kadar çırpın. Daha sonra içine zeytinyağını ekleyip, birkaç saniye daha karıştırın. Saçınıza 5 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın. Her zaman kullandığınız şampuanınızla yıkayın.







Her derde deva sirke!

Malzemeler:

1 çay kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı limon suyu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı elma sirkesi



Uygulama:

Toz şeker ve limonu, ardından da zeytinyağı ve elma sirkesini bir kapta karıştırın. Elde ettiğiniz maskeyi saçlarınızın sadece boylarına uygulayın. Saçlarınızı toplayıp, 25 dakika bekleyin. Ayda bir kez uygulayabilirsiniz.







Hindistan cevizi mucizesi

Malzemeler:

1 adet muz

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı bal



Uygulama:

Muzu ezip, diğer malzemeleri ekledikten sonra iyice karıştırın. İsteğe göre biraz daha zeytinyağı koyarak, kıvamı değiştirebilirsiniz. Karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Bir saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın.



