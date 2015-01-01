Schwarzkopf Professional’ın geliştirdiği yeni Igora Royal Metallics, podyumlarda fırtınalar estiren metalik trendini saç trendleri ile birleştiriyor.
Igora Royal Metallics, parlak bir görünüm için kontrast yaratan sıcak ve soğuk yansımalarla parlaklık sunan 8 yeni ışıltılı ton sunuyor. Igora Royal Metallics metalik, parlak bir görünüme sahip renk efektleri yaratıyor. Modaya uygun sıcak pigmentler kontrast yaratan son derece soğuk tonlarla birleştirilerek yepyeni tonlar yaratılıyor. Sonuç olarak, saç modasına yön veren, yüksek çözünürlüklü, soğuk, parlak ve aynı zamanda etkileyici moda renkler elde ediliyor.