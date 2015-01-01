Saçlarda yeni trend 'metalik' renkler

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Modacılar ve trend öncüleri metalik renkler ile bezenen güzellik ürünlerine bayılıyorlar: metalik tonlarda göz farları ve ojeler kadınlara benzersiz bir çekicilik katıyor. Şimdi ise sıra metalik renkli saçlara geldi...