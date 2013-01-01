Evde yapacağınız bakımlar, kullandığınız şampuanlar, kremler hepsi bir bütün olarak çok önemli. Saç bakımı evde nasıl yapılır?

Evde yapacağınız bakımlar sayesinde saçlarınız güçlü ve bakımlı görünecektir. Günlük yaşam içerisinde saçlarımıza uyguladığımız fön, saç boyaları ve hatta hava kirliliği bir süre sonra saçlarımıza zarar verebilir. Bu etkilerden saçlarımızı korumamız önemlidir. Daha dolgun ve güzel görünen saçlara sahip olmak aslında çok da zor değil. Saç yapınızı bilmeniz ve saç yapınıza göre bakım yapmanız yeterli. Saçlarınızda aşırı bir dökülme ve cansızlık varsa yine de bir dermatoloğa görünebilir ve vitamin testleri ile sorunun kaynağını bulabilirsiniz. Saçlarınız için dışardan yapılan bakım kadar saçlarınızı içerden beslenmeniz de çok önemli.



Evde doğal saç bakımı

Evde doğal saç bakımı için doğal ve organik malzemeler kullanmanız saçlarınıza iyi gelecektir. Saç bakımı evde yapıldığı takdirde hem çok daha düşük bir maliyet oluşacak hem de doğal ürünleri seçme şansı bulabileceksiniz. Saçlarınızı bir bitki gibi düşünebilirsiniz. Yeterince su vermediğinizde ve bakım yapmadığınız zaman bir süre sonra solmaya başlayacaktır. Saçlarımızda aynı bitkiler gibidir. Evde yapacağınız bakımlarla saçlarınız güçlü, parlak ve dolgun bir görünüme kavuşabilir.



Evde saç bakımı denildiğinde aklımıza ilk gelen zeytinyağıdır. Evinizde bulunan sızma zeytinyağı ile saçlarınıza evde doğal saç bakımı yapmış olursunuz. Bu yağ sayesinde saçlarınıza eksik olan nemi sağlayabilirsiniz. Zeytinyağı kuru, kırılmış ve hasar görmüş saçları onarmada çok etkilidir.







Elma sirkesi herkesin mutfağında mutlaka vardır. Yenildiğinde birçok faydası olan sirkenin, saçlara sürüldüğü zaman da yararını görebiliriz. Kepekli olan saçlarda kepeklenmenin giderilmesi açısından etkilidir ve aşırı yağlı saçlarda yağ dengesini sağlar.



Yumurta, sabah kahvaltılarının ve mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Protein bakımından çok etkili olan yumurta saçlarımız için çok etkili bir bakım ürünü haline dönüşmüştür. Haftada bir saçlarınıza yapacağınız yumurta maskesi ile saçlarınız güçlenmiş ve dolgun bir görünüme kavuşmuş olur. Yumurta protein yapı taşı olduğu için saçlarınıza bu gıda ile evde saç bakımı yapmış olursunuz. Tek yapmanız gereken yumurtayı kırıp saçlarınıza komple yedirmek ve 30 dk. Sonra yıkamak. Saç bakımı için kullanacağınız %100 doğal ürünler sayesinde evde doğal saç bakımı yapmış olacağınızı unutmamalısınız.



Saçlarınızda aşırı dökülme ve incelme varsa saçlarınıza uygulayacağınız sarımsak sayesinde saçlarınızın dökülmesini durdurabilirsiniz. Kokusu biraz ağır gelebilir ama iki yıkama sonrasında saçlarınızda kokudan eser kalmayacaktır. Ayrıca saç bakımı yaptığınız zamanlarda kullandığınız şampuan çok önemlidir. Bitkisel şampuan ve kremleri tercih etmeniz evde yaptığınız saç bakımını destekleyecektir.



Saç bakımı nasıl yapılır?

Saç bakımı için doğru bilinen yanlışlar vardır. Bu yanlışlar nelerdir?



• Saçlarınızı sıcak su ile yıkamak doğru değildir. Kullanacağınız sıcak su saçlarınızı ve saç derinizi kurutur ve bakımsız görünmesine sebep olur.



• Saçları sık yıkamak doğru değildir. Sık yıkanan saçlar, saç derisinin kendine özgü olan korumasını yıkıyor ve saçın nem kaybetmesine sebep olabiliyor.



• Saçları sık sık kestirmek saç çıkartmaz. Yaygın olan bu düşünce yanlıştır. Saç uçlarında kırıkları kestirmek saçları daha bakımlı gösterir.



• Saç kremlerinin saç dökülmesine sebep olduğu yanlıştır. Saç yapınıza uygun bir saç kremi saçlarınızı dökmez, aksine saç tellerinin onarılmasında faydalıdır.



Bu doğru bilinen yanlışları dikkate aldığınız zaman saçlarınız daha sağlıklı ve güzel görünecektir. Evde saç bakımı sayesinde saçlarınız ahenkle dans edebilir ve eski güzel görünümüne kavuşur. Yapmanız gereken tek şey saç yapınızı bilmek ve evde saç bakımı uygulamak. Güzel görünmek saçlarda başlar…



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