Yazın tuzlu su, klor, rüzgar ve güneş saçları ve saç derisini yıpratıyor. Yıpranan, ışıltısı kaybeden saçların ilacı ise nemlendiren ve onaran bir bakım.



DAHA yumuşak ve parlak saçlara sahip olmanız için yoğun yenileme sağlıyor. Saç tellerini de dipten uca onarıyor.

TONI&GUY RECONSTRUCTION NEMLENDİRİCİ SAÇ MASKESİ 56 TL





DOĞALLIK, performans ve lüks. Saç bakımında aradığınız her şey var. Hindistan cevizi yağı ile argan yağı içeriyor. Slikonsuz ve sülfatsız.

KERASTASE AURA BOTANICA BESLEYİCİ ÇİFT FAZLI SPREY YAĞ 150 TL





PAPATYA ve narenciye özleri sayesinde saç rengine aydınlık katıyor. Ayrıca boyanın rengini daha uzun süre korumasına da yardımcı oluyor.

JOHN FRIEDA SHEER BLONDE ŞAMPUAN 42.50 TL





MANGO yağı ekstresi ile saçınızı güneşin zararlı UV ışınlarından korurken, kuru ve yıpranmış saç uçlarını besliyor, nemlendiriyor, güçlendiriyor ve onarıyor.

KLORANE MANGO GÜNEŞ BAKIM SPREYİ 49 TL





RENK açma işlemi görmüş, aşırı kuru saçlara yoğun nem veriyor. Argan yağı ile saçı besliyor, onarıyor ve parlaklık katıyor.

SACHAJUAN NEMLENDİRİCİ SAÇ KREMİ 85.50 TL



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