Hassas saçlara mango yağı ile özel bakım...





Klorane Mango Yağı Ekstreli Bakım Şampuanı, içeriğinde bulunan mango yağı sayesinde kuru, nemini kaybetmiş, yıpranmış ve boyalı saçları derinlemesine besliyor, sebum kaybını engelleyerek saçın sağlığına kavuşmasına ve kolay taranmasına olanak sağlıyor.Klorane Mango Yağı Ekstreli Şampuan, Hindistan’da eko sisteme zarar vermeden yetiştirilen mango bitkisinin, güneş altında doğal yöntemlerle kurutulan çekirdeklerinden elde ediliyor.Saçın ihtiyacına göre istenilen sıklıkta kullanılabilen ürünü, ıslak saça uyguladıktan sonra etkisini göstermesi için 2-3 dakika beklettikten sonra durulamak gerekiyor.(200 ml 32 TL, 400 ml 42 TL)