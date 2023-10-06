Saçınıza zarar verebilecek 6 saç modeli

Aşağıda bilginiz dışında saçınıza zarar verebilecek altı saç modeli bulunmaktadır.

SAÇINIZA ZARAR VEREBİLECEK SAÇ MODELLERİ

1. Sıkıca çekilmiş at kuyruğu ve kabarık saçlar

Gösterişli bir at kuyruğu en sevdiğiniz çabuk sabitlenen saç modeli olsa da, saçınızı her gün çok sıkı çekmek onu kırabilir. Benzer şekilde, çok sıkı topuz ve topuz saçları inceltip zayıflatabilir. Kırılmaya neden olabilecek ince, plastik lastik bantlar kullanmaktan kaçının. Bunun yerine kalın, kumaş kaplı saç bantlarını tercih edin. Uzun saçların yüzünüze düşmesinden endişeleniyorsanız, ipek bir başörtüsüyle nazikçe bağlayın. Uyumak için ise sürtünmeyi azaltmak amacıyla ipek veya saten yastık kılıfları tavsiye edilir.

2. Sıkı örgüler

Tarihsel olarak örgüler sadece bir saç stilinden daha fazlası olmuştur. Hikayeler anlatırlar, mirası tasvir ederler ve becerilerin kanıtıdırlar. Mükemmel bir koruyucu saç modeli görevi görürken, sıkılık zararlı olabilir. Örgülerin koruyucu özelliklerini optimize etmek için:

Orta derecede sıkılık sağlayacak şekilde yumuşak bir elle örün.

Saçınızı aşağıya doğru bırakarak alternatif örgü takma dönemleri. Bu döngü saç derisinin ve saçın gençleşmesine yardımcı olur.

Düzenli olarak nemlendirerek hem saç derisinin hem de saç uzunluğunun nemli kalmasını sağlayın.

3. Saç renkleri

Saç renkleri dünyası size sonsuz olasılıklardan oluşan bir palet sunuyor. Sık sık renk tonlarını değiştirmek cazip gelse de, birçok boyada bulunan amonyak ve peroksit gibi kimyasallar sert olabilir ve zamanla saçları kırılgan hale getirebilir. Ayrıca her renk her cilt tonuna yakışmaz. Platin sarısı veya kül grisi modaya uygun görünebilir ancak doğal alt tonlarınızı tamamlayan tonları seçmeniz önemlidir. Sık sık boyama yapıyorsanız bir süreliğine doğal veya bitkisel bazlı boyaları düşünün. Yoğun bakım tedavileri ve nemlendirici maskeler de saç sağlığının onarılmasına yardımcı olabilir.

4. Peruklar ve kaynak saçlar

Uzunluk ve hacim için hızlı bir çözüm olan peruklar ve kaynak saçlar, saç şekillendirme alanında oyunun kurallarını değiştiren şeyler oldu. Ancak kullanılan yapıştırıcılar doğru uygulanmadığı takdirde saç derisindeki gözenekleri tıkayarak kuruluk ve saç dökülmesi gibi sorunlara yol açabilir. Sürekli kaynak saç çekişi de kökleri zayıflatabilir.

Profesyonel uygulama ve periyodik bakım, kaynaklarınızın ömrünü uzatabilir ve doğal saçınızın sağlığını koruyabilir. Ayrıca saçlarınızı haftada bir veya iki kez yıkama sayısını en aza indirmelisiniz.

5. Nemli saça şekil vermek

Islak saça şekil vermek, geç kaldığınızda hızlı bir yöntem olabilir ancak saçınıza zarar veriyorsunuz. Nemli veya ıslak saçlar zayıftır ve taramaya, şekillendirmeye veya bağlamaya çalıştığınızda kırılabilir.

Saçınızı şekillendirmeden önce tamamen kurumaya bırakmanız tavsiye edilir. Aceleniz varsa, mikrofiber bir havluyla hafifçe kurulayın, ardından nemin çoğunu çıkarmak için düşük sıcaklıkta bir fön makinesi kullanın. Fön makinesini kullanmadan önce ısıya karşı koruyucu sürmeyi unutmayın.

6. Saçı aşırı kabartmak

Hacim, saç stillerine drama ve karakter katar. Ancak agresif geriye tarama veya aşırı kabartı, saçın doğal yönünü değiştirerek gerginliğe ve potansiyel kırılmaya neden olur. Fiziksel olarak zorlamak yerine, saçları köklerinden yukarı kaldıracak ve zarar vermeden istenilen hacmi verecek şekilde tasarlanmış ürünleri düşünün.