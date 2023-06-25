Saçınızın hasar gördüğünü gösteren 8 belirti

Isı koruyucu sprey sıkmak ve ardından fön makinesi veya saç maşası ile kullanmak konusunda her zaman dikkatli değiliz. (Tam güç, yüksek ısı asla iyi bir seçim değildir). Görünümümüzü değiştirmeyi seven bizler, birden fazla kimyasal işleme maruz kalabiliriz.

Yukarıdakilerin tümü zamanla saç tellerimize zarar verebilir, ancak saçın ne zaman hasar gördüğünü ve önemli bir bakıma ihtiyacı olduğunu nasıl anlarsınız? Hasarlı saç belirtileri hem bariz hem de hafif olabilir, bu yüzden aşağıdaki işaretlere dikkat edin.

1. Saç parlak veya kabarık değil

Saç cansız, donuksa ve ışığı yansıtmaya karşı emme eğilimindeyse, bu bir miktar hasarla uğraştığınızın bir işaretidir. En iyi ihtimalle, sağlıklı saçlar parlak, kabarık ve dokununca yumuşaktır. Saç stilisti Tim Lehman, kimyasal işleme ve ısıyla şekillendirmenin genellikle suçlu olduğunu söylüyor. "Saçlarınıza işlemler arasında yeterince iyileşme süresi verdiğinizden emin olun, böylece işlemler çakışmaz" diyor.

2. Kırılmayla başa çıkıyorsunuz

Donuk, düz saçlarla birlikte, saç kırılmasına dikkat edin. Covet & Mane'in kuaförü ve eğitimcisi Taylor Blades , "Saç renk işleme sürecinden geçtiğinde, uzun süre güneşe maruz kaldığında veya kuru koşullarla karşılaştığında, bu durum saçın nemden yoksun kalmasına yol açabilir" diyor ve devam ediyor: "Saçınızın kademeli olarak birkaç bölgeden veya başın her yerinden koptuğunu fark edebilirsiniz. Ellerinizi saçlarınızdan geçirdiğinizde ya da fırçanızda, giysilerinizde veya parmaklarınızda küçük parçalar görünebilir. Bu, daha koruyucu ve önleyici ürünler kullanarak saçınıza daha fazla nem katmak gerektiğinin bir işaretidir.

3. İnce uçlu saçlar

Bazen haftalar veya aylar sonra sonuçları görene kadar saç kırılması fark edilmez. Saçınızın uçları çok şey ifade edebilir, bu yüzden bu bölgeye dikkat edin. Lehman, "Saç derisinden çıkan saçlar genellikle pürüzsüz görünür ve hissedilir, ancak saç teli uçlara doğru daha ince olabilir. Bu genellikle fönleme veya sıcak demir aletlerin bir sonucu olabilir." diyor. Lehman, ısı aletlerini düşük ayarlarda kullanmanın ve mümkün olduğunca saçınızı ısıyla şekillendirmeye ara vermenin önemini vurguluyor.

4. Saçta çok karışıklık olması

Dolaşma her türlü nedenden dolayı meydana gelebilir ve ince saçlı insanlar için yaygın bir sorundur. Bununla birlikte, ünlü stilist David von Cannon, karışmanın giderek daha kötü hale geldiğini fark ederseniz, bunun zarar görmüş saçın bir işareti olabileceğini söylüyor. Kuru ve hasar görmüş saçlarda dolaşma meydana gelir çünkü kütikül pürüzsüz yerine pürüzlüdür ve bu da ekstra sürtünme yaratır. Kütikülü kaplayan besleyici, nemlendirici ürünler ve şekillendirici bakımlar yardımcı olabilir.

5. Saçlar uzamıyor

Saçınızın neden tam olarak aynı uzunlukta kaldığını veya zaman geçmesine rağmen neredeyse hiç uzamadığını hiç merak ettiniz mi? Bu, saç yeterince nem almadığında, hasar gördüğünde veya rutin olarak kesilmediğinde ortaya çıkabilen bir durum ve saç uçlarının koptuğunu gösterir. Blades, "Saçınızı ister günlük ister haftalık olarak temizleyin, saçınızın kesinlikle neme ihtiyacı var, bu da saç tellerinin ortasından uçlarına kadar devam ediyor" diyor.

6. Saç ıslakken sert

Saçınız yeni yıkandığında sertse uyanık olun. Lehman, bunun saçınızın sağlıklı olmadığını gösteren bir işaret olduğunu söylüyor. "Güneş, tuzlu su ve klor gibi elementlere aşırı maruz kalmak, saçınızın ıslakken neredeyse kıtır kıtır görünmesine ve şekillendirildikten sonra uçlarının kuru ve kırılgan görünmesine neden olabilir" diyor.

7. Saçlarınız kırılgan

Kırılgan saçlar donuk, kuru görünür. Bu, kimyasal hasar, güneş hasarı ve ısı hasarı olduğunda meydana gelir. Ancak Blades, dikkate alınması gereken başka bir sinsi suçlu olduğunu söylüyor: "Güçlendirici" veya "onarıcı" terimleriyle etiketlenen ürünler genellikle aşırı miktarda protein içerir" diyor. Bu, onarım için harikadır ancak bu ürünleri aşırı kullandığınızda ve saçınız çok fazla protein aldığında, işler ters tepebilir. Saç çok fazla proteine ​​sahip olduğunda, nemi tutma yeteneğinden yoksun kalır, bu da kurumasına ve kırılgan hale gelmesine neden olur. Her zaman etiket talimatlarını takip edin.

8. Yönetmek zor

Kötü saç günleri bir kereye mahsus olmalı. Sürekli olarak asi saç telleriyle uğraşıyorsanız, bu saçınızın zarar gördüğünün bir işareti olabilir. Sağlıklı saç ipeksi, yumuşak ve güçlü hissettirir. Işığı yakalar, doğal bir şekilde hareket eder ve hoş bir görünüm sağlar. Saçlara işleme ve ısıyla şekillendirmeden bir mola verin ve yüksek kaliteli, besleyici saç bakımı uygulamaları kullanın.