“Seninle 15 yıl” projesiyle 15. yıla özel kutlama

Kuruluşunun 15’inci yılına girmeye hazırlanan COSMED, geçtiğimiz gün düzenlediği toplantı ile güzellik ve ekonomi dünyasından basın mensuplarını ağırladı.

Markanın kurucusu ve CEO’su Deren Öztürk Mataracı, 30 ülkeye ihracat yaptıklarını ve bunu 65 ülkeye çıkarmak için çalıştıklarını, ayrıca son üç yılda 50 kat büyüme yaşadıklarını aktardı. İkinci fabrikalarını faaliyete geçirmeye hazırladıklarını söyleyen Deren Öztürk Mataracı, yılda yaklaşık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını da belirtti.

Toplantıda markanın 15’inci yılına özel hayata geçirilen “Seninle 15 Yıl” projesi de duyuruldu. Marka, 15 yılda büyümede emeği geçen çalışanlarından 15’inin kampanya yüzü olacağını paylaştı. Deren Öztürk Mataracı, bu kampanya için jenerik yüzler ya da ünlü bir isim seçmektense, büyümenin bir parçası olan 15 çalışanı seçmenin daha içlerine sindiğini aktardı.